Nikki Haley ei vaikuta luovuttavan – “Trumpin nimittäminen on voitto Bidenille”

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump on voittamassa republikaanien esivaalit New Hampshiren osavaltiossa, useat yhdysvaltalaismediat ennustavat. Voitto lisää todennäköisyyttä sille, että Trumpista tulee republikaanipuolueen presidenttiehdokas ja näin ollen vastustaja istuvalle demokraattipresidentille Joe Bidenille marraskuun presidentinvaaleissa.

Trumpin ainoa vastustaja Nikki Haley on kärsimässä kirvelevän tappion, sillä osavaltion ennustettiin olevan hänen mahdollisuutensa pitää itsensä mukana puolueensa ehdokaskisassa. Haley kuitenkin kommentoi pian ennusteen jälkeen, ettei ehdokaskilpa ole suinkaan ohitse ja sanoi, että Trumpin ehdokkuus olisi voitto Bidenille.

VAIKUTTAA siis siltä, että Haley ei ole vetäytymässä ehdokaskilvasta. Haley myös onnitteli Trumpia jo New Hampshiren voitosta omille kannattajilleen pitämässään puheessa.

- Huonoiten peitelty salaisuus politiikassamme on se, miten kovasti demokraatit haluavat olla Donald Trumpia vastaan vaaleissa. Trumpin nimittäminen (ehdokkaaksi) on voitto Bidenille, Haley sanoi vaalivalvojaisissa.

Haley on Trumpin ainoa kilpakumppani sen jälkeen, kun Floridan kuvernööri Ron DeSantis jättäytyi republikaanien kisasta viikonloppuna. Näin siitä huolimatta, että DeSantis peittosi niukasti Haleyn ensimmäisessä esivaalissa Iowassa viime viikolla.

Voittopuheessaan Donald Trump sanoi kannattajilleen, että entisellä Etelä-Carolinan kuvernöörillä Haleylla oli “todella huono ilta”, kertoo uutiskanava CNN. Trump myös muistutti, että Haley jäi kolmanneksi Iowan vaalikokouksissa viime viikolla. Trump voitti Iowassa suurella marginaalilla.

- Me voitamme joka kerralla. Me voitamme esivaalit. Me voitamme puoluekokouksen, Trump julisti ja jatkoi, että Haley piti puheen kuin hän olisi voittanut.

- Hän ei voittanut. Hän hävisi, Trump sanoi.

Haleyn leiri puolestaan sanoi, että Trumpin puhe ainoastaan lisää heidän ehdokkaansa halua olla mukana kilvassa ehdokkuudesta. CNN:n mukaan Haleyn kannattajat kuvailivat Trumpin puheen olleen outo, ilkeä ja vihainen.

Trumpilla oli 54,3 prosentin ja Haleylla 43,7 prosentin kannatus, kun äänistä oli laskettuna 54 prosenttia varhain aamulla Suomen aikaa.

BIDEN on voittamassa demokraattien esivaalit New Hampshiren osavaltiossa, ennustavat muun muassa CNN ja NBC News.

Bidenin nimeä ei teknisesti löytynyt demokraattien esivaalilistoilta New Hampshiressa. Äänestyslipukkeesta löytyi kuitenkin 21 ehdokkaan lisäksi mahdollisuus kirjoittaa oman ehdokkaan nimi ja Bidenin tukijat saattoivat käyttää tätä mahdollisuutta presidentin äänestämiseksi.

Voitto on kuitenkin CNN:n mukaan pitkälti symbolinen, sillä Biden ei ollut virallisesti rekisteröitynyt New Hampshiren esivaaleihin. Tapauksen taustalla on kiista demokraattipuolueen laatimasta esivaalikalenterista, jota osavaltio uhmasi.

Demokraattipuolue oli pyrkinyt nostamaan Etelä-Carolinan demokraattien esivaalisuman alkuun. New Hampshire päätti järjestää oman äänestyksensä tästä huolimatta ennen Etelä-Carolinaa vedoten omiin lakeihinsa.

SELKKAUS johti lopulta siihen, että demokraattien kansallinen komitea julisti New Hampshiren esivaalitulokset merkityksettömiksi ennen kuin yhtäkään ääntä oli edes annettu.

Bidenilla ei käytännössä ole varteenotettavia vastustajia demokraattien ehdoBiden totesi oman voittonsa jälkeen, että on selvää, että Trump on republikaanien seuraava presidenttiehdokas tulevaan presidenttikilpailuun, uutiskanava CNN kertoi.