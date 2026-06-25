Nikolas Elomaa nimitettiin valtakunnansovittelijaksi

Uudeksi valtakunnansovittelijaksi on nimitetty Nikolas Elomaa. Demokraatti Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessa, että Elomaa nimitettiin tehtäävään neljäksi vuodeksi. Hän aloittaa tehtävässä elokuussa ja hänen kautensa päättyy elokuussa 2030.

Elomaa on työskennellyt urallaan muun muassa työmarkkinajärjestöissä, työeläkealan edunvalvonnassa sekä viranomaistehtävissä. Ennen nimitystään hän on toiminut johtavana asiantuntijana Finanssivalvonnassa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa edunvalvontajohtajana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:ssa ja Työeläkevakuuttajat Telassa. Johtamiskokemusta Elomaalla on lähes 25 vuotta.

Nykyisen valtakunnansovittelijan Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa, eikä hän hakenut jatkoa tehtävässä.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja sovitella työriitoja valtakunnallisesti. Tehtäviin kuuluu lisäksi työnantajien sekä työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden välisten suhteiden edistäminen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Hän toimii myös sivutoimisten sovittelijoiden esimiehenä.

Työnantaja- ja palkansaajapuoli ovat valinneet ehdokkaansa valtakunnansovittelijaksi vuorotellen. Elomaa oli palkansaajajärjestöjen ehdokas.

Uutiseen täydennetty klo 14.18 viimeinen kappale.