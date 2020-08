Nimettömät lähteet BBC:lle: Iranin koronavilppi paljastunut

Iranissa koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on todellisuudessa miltei kolminkertainen virallisesti ilmoitettuihin lukuihin verrattuna, paljastaa BBC.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iran on ilmoittanut maassa olleen 14 405 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. BBC:n mukaan todellisuudessa kuolemantapauksia on ollut lähes 42 000.

Myös tartuntoja on vahvistettu BBC:n mukaan lähes kaksinkertainen määrä. Maan hallinnon ilmoittama luku on lähes 279 000 tartuntaa, kun todellisuudessa tartuntoja on todettu yli 451 000.

Kyseessä on 20. heinäkuuta mennessä vahvistetut tartunnat ja kuolemantapaukset.

BBC perustaa tietonsa nimettömän lähteen vuotamiin Iranin viranomaisten asiakirjoihin. Niistä selviävät koko maan päivittäiset sairaalakäynnit ja kaikki potilaiden tiedot.

Tilastoinnissa on todettu aiemminkin olleen epäjohdonmukaisuuksia kansallisten ja alueellisten lukujen välillä.

Vuodetuista asiakirjoista ilmenee myös, että ensimmäinen koronaan liittyvä kuolema todettiin maassa 22. tammikuuta. Tämä on lähes kuukausi ennen kuin Iran ilmoitti ensimmäisestä virallisesta koronavirustartunnasta maassa.

Virallisesti ilmoitettujen, pienempien lukujen valossa Iranissa on silti eniten tartuntoja ja kuolemantapauksia koko Lähi-idän alueella. Maanantaina viralliset luvut ovat Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan 309 437 tartuntaa sekä 17 190 kuolemaa.