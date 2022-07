Niukkuus on populismin polttoaine – hajanainen Eurooppa on Venäjälle helpompi vastus

Venäjän orkestroima energiakriisi ja Mustanmeren takkuavat viljakuljetukset ovat strategisesti nerokkaita tapoja vaikuttaa Euroopan sisäiseen solidaarisuuteen. Kun kaasu loppuu ja tulee kylmä, venäläiseen energiaan luottaneet keski- ja eteläeurooppalaiset tarvitsevat apua. Simo Alastalo Demokraatti

EU on jo komission johdolla laatinut kaasusopimuksen, jolla kaasun kulutusta pyritään leikkaamaan elo-maaliskuun välisenä aikana 15 prosenttia. Sopimus kuitenkin sisältää huomattavan määrän kansallisia, tavoitteen saavuttamista vaikeuttavia poikkeuksia.

Venäjän kaasusääntelyn nostattamat kysymykset eivät ole helppoja. Mistä energiaa pihistetään, että sitä riittää kaikille? Miten korvaavan energian kustannukset jaetaan? Kiusaus kotiinpäin vetämiseen on jäsenmaissa ymmärrettävästi suuri.

Toisen Venäjän aiheuttaman ongelman muodostavat viljan hinta, uhkaava nälänhätä ja kasvava siirtolaisuus. Sodan ja Mustanmeren viljakuljetusten katkeamisen aiheuttama todennäköinen ruokakriisi Lähi-idässä ja Afrikassa uhkaa miljoonien ihmisten henkeä. Ruuan loppuminen lisää myös siirtolaisuutta EU:n ulkorajoilla.

Kysymykset ovat samoja kuin syksyllä 2015. Minne siirtolaiset asettuvat? Löytyykö EU:ssa poliittista sopua tavasta, jolla Etelä-Eurooppaan kohdistuvaa painetta helpotetaan?

Osin energiapulaan liittyvä korkea inflaatio vauhdittaa todennäköisesti edessä olevaa taantumaa. Lasku tulee Euroopalle kalliiksi ja voi lisätä yhteiskunnallista kuohuntaa. Kansalaisten elintaso laskee ja työttömyys uhkaa kääntyä nousuun. Mainitsinko jo ihmiset, joita saattaa pian tulla EU:n alueelle Ukrainan lisäksi myös Lähi-idästä ja Afrikasta?

Omaa show’taan vetävä Unkari on jo ajat sitten irtautunut yhteisestä rintamasta.

Venäjän strategian menestys piilee sen kyvyssä ruokkia ja hyödyntää EU-maiden kansalaisiin osuvaa resurssipulaa. Niukkuus nousee demokratiassa vääjäämättä vaaliteemaksi ja palvelee kansallisia etuja korostavia puolueita. EU on koko olemassaolonsa ajan ollut poliittisesti helppo syntipukki. Venäjällä tiedetään, että niukkuus on populismin polttoaine.

Hajanainen Eurooppa on Venäjälle helpompi vastus, kun pöydällä on pakotteiden kohtalo ja Ukrainan tukeminen.

Merkkejä hajaannuksesta on jo näkyvissä. Omaa show’taan vetävä Unkari on jo ajat sitten irtautunut yhteisestä rintamasta ja Italia on ajautunut ennenaikaisiin vaaleihin. Mahdollisena vaalivoittajana ja tulevana pääministerinä pidetään uusfasistisen Fratelli d’Italia -puolueen puheenjohtajaa Giorgia Melonia. Jonkinlaista toivoa voi nähdä siinä, ettei Italia nouse taloudellisesta suostaan ilman Euroopan unionia, joten Melonin odotetaan tekevän yhteistyötä.

Suomessa EU-populismin on ominut itselleen oppositiopuolue perussuomalaiset. Vaalivuoden syksyllä nähdään miten he agendaansa toteuttavat. Yksi asia on etukäteen selvä. Poliitikot, jotka pyrkivät valtaan hajottamalla EU:n yhteistä rintamaa ovat poimineet strategiansa Vladimir Putinilta.