Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana voittanut Malala Yousafzai: Rajat auki afganistanilaisille pakolaisille

Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana voittanut pakistanilainen Malala Yousafzai sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja muiden maailman johtajien täytyy suojella afganistanilaisia ihmisoikeus- ja naistenoikeusaktivisteja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yousafzai sanoo Britannian yleisradio BBC:n haastattelussa, että maiden tulee avata rajansa afganistanilaisille pakolaisille.

– Pyyntöni kaikille maille, erityisesti Yhdysvalloille, Britannialle ja länsimaille, on, että heidän täytyy pikimmiten suojella kaikkia ihmisoikeus- ja naistenoikeusaktivisteja.

Kun äärijärjestö Taleban viimeksi hallitsi Afganistanissa, tytöt eivät päässeet kouluun. Naisten oikeuksia rajoitettiin rankalla otteella. Nykyisin 24-vuotias Yousafzai sanoo puhuvansa afganistanilaisten naisten puolesta: naisten, jotka pelkäävät tulevaisuutensa puolesta Talebanin ollessa vallassa.

Taleban valtasi viikonloppuna Afganistanin pääkaupunki Kabulin. Monet afganistanilaiset ovat yrittäneet paeta maasta.

– Naiset ovat rohkeita, he ovat vahvoja ja he tulevat käyttämään ääntään. Ja meidän täytyy antaa heille enemmän mahdollisuuksia ja aikaa kertoa, mitä he tarvitsevat, mitä tarvitaan Afganistanin rauhaan.

Yousafzai joutui kotimaassaan Talebanin kohteeksi puolustettuaan tyttöjen oikeutta koulutukseen. Talebanin jäsen ampui häntä päähän vuonna 2012, minkä jälkeen hänet lennätettiin Britanniaan saamaan hoitoa. Yousafzai asettui perheineen Birminghamiin, ja hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2014. Yousafzai oli kaikkien aikojen nuorin rauhanpalkinnon saaja.