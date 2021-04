Nohynek: Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ja mahdolliset haitat punnittava

Suomalaisen ja muiden maiden tutkimusaineiston ja muun tiedon valossa Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ja haitat selvitetään, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek (kuvassa). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hyötyjen ja mahdollisten haittojen punninnassa menee Nohynekin mukaan useita päiviä. Ensi viikolla Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontuu ja perehtyy olemassa olevaan näyttöön. Sen jälkeen THL suosittelee, miten Astra Zenecan rokotteen käytön kanssa edetään.

Toistaiseksi voimassa on THL:n linjaus, jonka mukaan Astra Zenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Suomessa rokotteita on Nohynekin mukaan niin niukasti, että rokotettava ei voi itse valita, minkä rokotteen ottaa. Sen sijaan jos rokotettavalla on ollut aiemmin esimerkiksi aivolaskimotukos, silloin Astra Zenecaa ei heille suositella.

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO (EMA) itse ei laittanut mitään käytön rajauksia Astra Zenecan rokotteen tuoteselosteeseen.

– Mutta siihen lisättiin kuvaus näistä mahdollisista haitoista, mitä on nähty ja myös muistutus rokottajalle siitä, että rokotettavalle täytyy kertoa, minkälaisia mahdollisia harvinaisia haittoja voi tulla, Nohynek sanoo.

Jos rokotuksen jälkeen kahden viikon kuluessa tulee voimakasta, pitkittyvää ja pahenevaa päänsärkyä tai näköhäiriöitä, pitkittyvää ja pahenevaa vatsakipua tai tavallisuudesta poikkeavia ihonalaisia verenpurkaumia ja mustelmia, rokotuksen saaneen henkilön tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Arvioon vaikuttaa myös koronataudin epidemiologinen tilanne.

THL ANTAA suosituksensa Astra Zenecan rokotteen käytöstä perehdyttyään EMA:lla käytössä olleeseen tietoon.

– Lisäksi keskustelemme muiden maiden kanssa ja katsomme heidän ja omaa dataamme arvioidaksemme, kuinka paljon tällaisia tapahtumia (hyytymishäiriöitä) meillä olisi keskimäärin odotettavissa ilman koronarokotusta ja vertaamme meidän lukemiamme siihen, mitä muualla on nähty, Nohynek sanoo.

Lisäksi arvioon vaikuttaa Suomen koronataudin epidemiologinen tilanne ja se, mikä oletettavissa olevan hyödyn ja haitan välinen suhde on.

– EMA:han sanoi, että vaikka tässä on todennäköistä, että haitta on syy-seuraussuhteessa rokottamiseen, niin silti rokotteen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin haitat. Eli he eivät halunneet laittaa mitään ikärajaa.

Nohynekin mukaan Britanniassa lääkeviranomaiset ja rokotusviranomaiset ovat päätyneet toisenlaiseen ratkaisuun. Siellä Astra Zenecan rokotetta ei tällä hetkellä suositella alle 30-vuotiaille, kun vaihtoehtoisia rokotteita on olemassa.

On useita eri hypoteeseja siitä, mikä se voisi olla.

Sitä, mikä rokotteessa laukaisee veren hyytymisreaktion, tutkitaan eri puolilla maailmaa, myös meillä Suomessa.

– On useita eri hypoteeseja siitä, mikä se voisi olla. Autoimmuunihypoteesi on ehkä vahvin ajatus, mutta saattaa siinä olla muitakin vielä tuntemattomia tekijöitä, Nohynek sanoo.

Voidaanko Astra Zenecan ensimmäisen rokotteen saaneille antaa toisena rokotteena jonkin muun valmistajan rokotetta? Tätä tutkitaan maailmalla, kertoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

– Suomessahan pidennettiin (rokotusten) väli 12 viikkoon, joten meillä on vielä jonkin verran aikaa muodostaa näkemystä. Tutkimuksia on menossa siitä, voiko tehosteannos olla jollakin muulla rokotteella, Rämet sanoo.