Nokia ennakoi verkkomarkkinoiden supistuvan entisestään

Verohallinnon pääjohtajaksi on nimitetty Markku Heikura, joka on tähän mennessä työskennellyt Verohallinnon tietohallintojohtajana. Heikura on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Verohallinnon lisäksi hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä sekä Valtiokonttorilla.

Heikura aloittaa viiden vuoden määräaikaisen pääjohtajan virkansa ensi viikon maanantaina.