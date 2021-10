Norjan poliisi: Kongsbergin jousiaseiskun tekijän sairaus on todennäköisin syy veritekojen taustalla – myös muita motiiveja tutkitaan

Norjan poliisin mukaan Kongsbergin iskun jälkeen on tutkimuksissa vahvistunut käsitys, jonka mukaan tekijän sairaus voi olla tärkein syy jousiasehyökkäykseen. Poliisin arviosta uutisoi lauantaina Aftenposten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaiset kuitenkin selvittävät edelleen myös muita hypoteeseja veritekojen syystä. Taustalla voivat poliisin mukaan olla muun muassa viha, kosto, impulssi, jihad tai provokaatio.

Poliisi on kuulustellut teoista epäiltyä 37-vuotiasta miestä pari kertaa. Poliisin mukaan miehen terveys on kuitenkin heikentynyt, ja hänet on siirretty suljettuun terveyslaitokseen.

Kongsbergissä Oslon lähiseudulla keskiviikkona tehdyssä iskussa kuoli viisi ihmistä ja haavoittui kolme.