Nukketeatteriarvio: Sampo-festivaali alkoi vahvoilla aikuisille suunnatuilla esityksillä

Sunnuntaihin asti jatkuvan seitsemännen Sampo nukketeatterifestivaalin aloitti tiistaina teatteri Ilmi Ö:ssä hyvin erilainen esitys nimeltään Kuka puistossa kasvaa. Annikki Alku Demokraatti

Kyseessä on ukrainalaisen ohjaajan Kateryna Lukianenkon kehittämä kansainvälinen tutkimus- ja teatteriprojekti The Sixth Sense Theater, jonka tavoitteena on eri yhteistyöfestivaalien yhteydessä pidettävien esitysten ja työpajojen kautta löytää ja luoda menetelmiä tehdä teatteria näkövammaisille.

Koska yksi viidestä aistista on poissa käytöstä, sillä myös näkevät saavat kasvoilleen silmämaskit, tulee esityksestä hyvin erilainen kokemus, mahdollisuus ”kuudenteen aistiin”.

On tunnettua, että näön ollessa poissa käytöstä, muut aistit korostuvat, erityisesti kuulo. Ukranalaisen The Sixth Sense Theatren seitsemän esiintyjää käyttivätkin runsaasti erilaisia ääniä musiikista tehosteisiin esityksen luomisessa ja etenemisessä. Puhuisin jopa ääniteatterista tai kuunnelmasta ilman kertojaa. Tapahtumia selventäviä sanoja (englanniksi ja ukrainaksi) kyllä oli mukana jonkin verran, samoin muutamia ukrainalaisia kansalauluja, mutta pääpaino oli yleisön omassa kokemuksessa ja tulkinnassa äänten merkityksestä.

Myös tunto- ja makuaistia käytettiin ilmaisuun. Yleisön jäseniä kosketeltiin ja siveltiin erilaisilla esineillä kuten risuilla tai pehmeillä kankaanpaloilla. Suihkepullolla ruiskutettiin vesisumua ja katsojien käsiin jaettiin pienissä lasipurkeissa maisteltavaksi hunajaa tai mukista juotavaksi mehua. Kukin sai sitten itse luoda näille tapahtumille merkityksen esityksen tarinassa.

Kaikki esiintyjien toiminta, vaikka sitä oli paljon, oli lämpimän ystävällistä, turvallista ja katsojalähtöistä. Tässä kasvutarinassa puistoon syntyneestä kasvista, joka haluaa tietää kuka ja mikä hän on, ei tavoiteltu sen enempää jännitystä kuin mitään pelottavaakaan. Pyrkimyksenä oli oman itsensä löytämisen lisäksi luoda uskoa siihen, että teatteriesitys voidaan kokea täysipainoisesti, ja ehkä ihan uudella tavalla, ilman näköaistiakin.

NUKKETEATTERI

Sampo-fesivaali The Sixth Sense

Kateryna Michalicyna:

Kuka puistossa kasvaa Ohjaus Kateryna Lukianenko – Lavastus Daria Volokushyna – Musiikki Volodymyr Shikalo Lutkovno Gledalisce Ljubljana:

Darkroom Teksti, ohjaus, adaptaatio Matija Solce – Musiikki Matija Solce ja Filip Šebšajevič – Lavastus Katarina Planinc Valot Kristjan Vidner – Ääni Aleš Erjavec – Näyttämöllä Asja Kahrmananovič Babnik, Gašper Malnar, Miha Arh ja Filip Šebšajevič g.a. Labyrintti (elokuva vuodelta 1986) Ohjaus Jim Henson – Pääosissa David Bowie, Jennifer Connelly

H. C. ANDERSENIN satu Vakaa tinasotamies kertoo pohjimmiltaan väärinymmärrykseen perustuvasta yksipuolisesta, elinikäisestä ja traagisesti päättyvästä rakkaudesta, jota kunniantuntoinen ja rohkea yksijalkainen tinasotamies tuntee ballerinapaperinukkea kohtaan. Varsinaisesti sodan kanssa sadulla ei ole mitään tekemistä.

Siksi en ihan ymmärtänyt, miksi Teatteri Unionissa keskiviikkona esiintynyt slovenialainen Lutkovno Gledalische Ljubljana -ryhmä niin vahvasti väitti esityksensä Darkroom perustuvan juuri tähän satuun. Voimakkaasti sodanvastainen esitys puhui paljon sotilaista ja heidän tavallaan väärästä rohkeudestaan ja muutaman kerran viitattiin parilla repliikillä sotilaaseen, joka katsoi ihaillen naista. Mutta kaikki tämä, samoin kuin katsojien kohteleminen sotilaina sekä ylipäätään koko esityksen uhkaavan oloinen ja tyly tunnelma olisivat toimineet ilmankin mitään satuviittauksia.

Esine- ja musiikkikabareeksi esitelty Darkroom oli nimensä mukainen. Visuaalisesti tummasävyien ja hyvin niukkavärinen esitys voimakkaine ”kuulustelu”valoineen ja raakasointisine musiikkeineen toi mieleen 1920-luvun yhteiskunnallisten berliiniläiskabareiden estetiikan. Myös esityksen komiikka, silloin kun sitä oli, oli kitkerää ja tummaa.

Surrealistisesti kohtauksesta toiseen etenevä teos sisälsi juonellisen kaaren, mutta se ei ollut olennaista. Tärkeintä oli sodan mielettömyyden sanoma ja sen pelkkä sivusta seuraaminen eli katsominen. ”Mitä te katsotte?”-kysymys toistuikin läpi esityksen. Itsestäänselvästi mieleen tulivat yhtymäkohdat sotaan Ukrainassa.

Asja Kahrmananovič Babnik, Gašper Malnar, Miha Arh ja Filip Šebšajevič olivat jokainen sekä osaavia muusikoita että taitavia nukketeatteritaiteilijoita. He käsittelivät sujuvasti erilaisia esineitä lusikoista kivenmurikoihin ja dominonappuloista tyhjiin tölkkeihin. Yhteistyö toimi saumattomasti sattumanvaraisuuden tunnelmasta huolimatta.

Darkroom oli hieno esitys, mutta ei missään tapauksessa niin kutsutusti mukava. Sen tavoitteena ei ollut viihdyttää tai herättää ihailua, vaan muistuttaa ja saada ajattelemaan.

FESTIVAALIN AVAUSILTANA nähtiin Sampo Stagella myös Jim Hensonin vuodelta 1986 oleva elokuva Labyrintti. Tämä kulttimaineen saavuttanut fantasiaelokuva on tunnettu näyttävästä ja taitavasta nukketeatteristaan. Eikä tietenkään saa unohtaa David Bowien tekemää ja esittämää musiikkia. Bowie myös näytteli toista elokuvan pääosista, peikkokuningas Jarethia.

Elokuvan tarinassa teini-ikäinen Sarah (Jennifer Connelly) kyllästyy olemaan velipuolensa Tobyn lapsenvahtina ja toivoo vauvan katoavan. Näin tapahtuukin, kun peikkokuningas vie lapsen keskellä labyrinttia olevaan linnaansa. Ellei Sarah pysty pelastamaan Tobya ennen puoltayötä, vauva katoaa lopullisesti ja muuttuu peikoksi.

Nyt, 37 vuotta ensitulemisensa jälkeen nähtynä elokuva tuntui siltä, että tekijät olivat panostaneet ennen kaikkea televisiomaiseen nukketeatteriosaamiseen ja ylipäätänsä visuaalisuuteen. Nuket olivat hyvin yksityiskohtaisia, moni-ilmeisiä ja niitä oli paljon. Peikkoluolakohtaukset, Sarahin hallusinaatiotanssiaiset ja taistelukohtaukset olivat isoja ja komeita ja erilaiset vaaratilanteet labyrintissä kekseliäitä.

Nuket tuntuivat olevan jopa ilmaisultaan taitavampia kuin ihmisnäyttelijät. Niin Connelly tarinan sankarittarena kuin Bowie sen pahiksena, ja oikeastaan elokuvan ainoina ihmisnäyttelijöinä, olivat hämmästyttävän puisevia ja ilmeettömiä. Tuli tunne, että ihmiset olivat melkein kuin statisteja nukkenäyttelijöiden rinnalla. Pääosassa olivat nuket, mutta pelkillä nukeilla tehtynä elokuva ei ehkä aikanaan olisi mennyt läpi.