Nukkuvaa, puolikuollutta elämää

Kulttuuri, liikunta ja tapahtumat saivat vihdoin kevään 2021 kehysriihessä päätöksen 230 miljoonan euron tukipaketista. Tämä päätös ei tullut alojen ammattilaisille hetkeäkään liian aikaisin. Tiina Isotalus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kokkola

Menneen vuoden aikana olen seurannut sydän syrjällään ystävieni kamppailua toimeentulosta ja samalla kiittänyt sydämessäni siitä, että juuri tänä vuonna olen ollut itse työsuhteessa ja saanut tililleni tasaisesti kuukausipalkan työstä, jota olen voinut pääasiassa tehdä oman kotini turvasta käsin.

Ystäviini kuuluu suuri määrä omien alojensa huippuja, joiden työelämä oli silppuinen, pätkäinen ja epävarma jo ennen kuin maailma mullistui. Nämä oopperalaulajat, graafikot ja sisustussuunnittelijat, valokuvaajat, bloggarit ja influencerit, putiikinpitäjät ja kahvilayrittäjät, näyttelijät, ääniteknikot, sanoittajat, säveltäjät, levyn- ja kirjankansien kuvittajat, joogaopettajat, tapahtumajärjestäjät sekä valtava määrä palvelualojen työntekijöitä, jotka pyörittävät kauppoja, kahviloita, teattereita ja ravintoloita tai kuljettavat ruokatilauksemme kotirappuun hetki ennen keskiyötä ovat joutuneet koronakriisissä kohtuuttoman turvattomuuden armoille. Heidän työsuhteensa ovat olleet vaihtelevia. He toiminimiyrittävät tekevät nollatuntisoppareita, ovat freelancereita, yrittävät rääpiä elantonsa alustataloudessa, toimivat osuuskunnissa, ovat osakkaina mikroyrityksissä tai tekevät tuntiveloituksella töitä useille työnantajille.

Vaikka tieto tukipaketista olikin helpottava, ei se poista suurempaa ongelmaa, joka ympäröi ns. kaupunkilaisia elinkeinoja. Olemme jättäneet suuren määrän ihmisiä turvaverkkojen ulkopuolelle. He ovat pärjänneet niin kauan kuin ovat voineet lahjakkuudella, kekseliäisyydellä ja ahkeruudella saada kasaan elantonsa kuukausi tai viikko kerrallaan. Systeemin pitkäaikaiset valuvirheet ovat nyt tulleet näkyviin eikä tilannetta ole kieltäminen. Kuluneen vuoden aikana olisi tarvittu yleisturvaa.

Kuluneen koronavuoden aikana on tullut tuskallisen selväksi kuinka paljon näitä ammattilaisia arvostan ja tarvitsen. Kotikaupunkini sydän ovat keskikaupungin elävät korttelit, kulttuuri ja tapahtumat. Ilman näitä asioita on kulunut vuosi ollut kaupunkilaiselle sydämelleni nukkuvaa, puolikuollutta elämää.

Hei, te luovien alojen ammattilaiset ja palvelualojen työmyyrät, me olemme täällä ja ikävöimme kaupungin hyörinää ja sykettä yhtä paljon kuin tekin. Me käytämme palveluitanne ja arvostamme osaamistanne ja tekemistänne – nyt enemmän kuin koskaan, koska kulunut vuosi on avannut silmämme sille, kuinka ihanaa on istua teatterin penkkiin, sulloutua täpötäyteen klubiin keikalle, nauttia viiden ruokalajin illallinen suosikkiravintolassa tai nähdä ystäviä festareilla. Me olemme valmiina palamaan luoksenne – ja valmiina tukemaan ratkaisuja, joilla jokainen voi luottaa toimeentuloon ja turvalliseen tulevaisuuteen ammatista riippumatta myös kriisin jälkeen. Koronavuodessa piili suurempi opetus ja nyt on aika toimia sen mukaan.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kokkolasta.