Nuorehkot miehet löytämässä kirkon – ”Turvapaikanhakijoilla saattaa olla pientä vaikutusta tähän”

STTK:n hallitus päätti tänään, ettei se tue vuoden alusta voimaan tullutta niin kutsuttua aktiivimallia.

– Meillä oli hyvin perusteellinen ja kriittinen keskustelu. Päätös oli se, että me emme missään nimessä hyväksy aktiivimallia voimaanastuneessa muodossa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoi hallituksen päätöksen jälkeen Demokraatille.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK järjestää 2.2. suuren toimintapäivän tai poliittisen mielenilmauksen Helsingissä aktiivimallin perumiseksi.

– STTK ei keskusjärjestönä ottanut kantaa toimintapäivään eikä päättänyt siitä, vaan jokaikinen jäsenjärjestö ottaa omalta osaltaan siihen kantaa, Palola kertoo.

Perusteluna on Palolan mukaan muun muassa se, että tieto mielenilmauksesta tuli keskelle STTK:n kokousta.

– Käytiin keskustelua toki ja oli erilaisia näkemyksiä, mutta sitten päädyimme tähän.

Palola muistuttaa myös, että STTK:hon kuuluu paljon julkisen sektorin liittoja, joilla on paraikaa neuvottelutilanne päällä ja neuvottelu vie resursseja. Tilanne saattaa olla akuuteimmillaan juuri helmikuun taitteessa.

Suurin ongelma suomalaisten eriarvoistaminen.

Palola ei lähde myöskään lähettämään liitoille viestejä tai toimintatoiveita mielenilmaukseen osallistumisesta. Henkilökohtaisesti Palola antaa tukea mielenilmaukselle.

– Kyllä minä hengessä olen mukana. Eihän tämä ole missään tapauksessa oikea toimenpide siinä muodossa kuin hallitus hyväksyi mallin. Kyllähän se näyttää siltä myös, kun on seurannut keskustelua mallin jälkeen, että puolustajia on vähäisempi porukka. Hallituksen riveistäkin on tullut näkemyksiä, millä tavalla sitä pitäisi tulkita.

Palolan mukaan STTK:ssa aktiivimallin suurimpana ongelmana nähdään se, että se eriarvoistaa suomalaisia.

– Riippuu siitä, missä päin maata asut niin sinulla on aivan erilaiset työnsaantimahdollisuudet eli vapaita työpaikkoja, myös tarjottavat työvoimapalvelut ovat ihan erilaisia, Palola huomautta.

Hallitus työstää aktiivimalli 1:n kaveriksi nyt myös jo uutta aktiivimallia. Siinä työttömän olisi muun muassa haettava työtä noin kerran viikossa sen uhalla, että työttömyysturva loppuu 60 päiväksi.

– Se on ihan selvä asia, että me emme missään tapauksessa hyväksy sitä, Palola toteaa aktiivimalli 2:sta.

Työvoimapalveluihin saatava reilusti lisää resursseja.

Palolan mukaan on toivottavaa myös, että maamme hallitus peruisi aktiivimalli 1:n eli 4,65 %:n työttömyysturvan leikkauksen, jos tietyt ehdot eivät työttömillä työnhaussa täyty. Palola arvioi kuitenkin realismiksi sen, ettei hallitus peru juuri voimaan astunutta mallia.

– Mutta kyllähän hallituksen pitää nyt hyvin tarkkaan seurata, mitä merkityksiä sillä on. Nyt pitäisi ennen kaikkea panostaa resursseja työvoimapalveluihin.

– On jotenkin nurinkurista, että useat hallitukset tässä matkan varrella ovat vähentäneet valtion väkeä tuottavuusohjelman nimissä ja tuottavuuden nimissä ja ennen kaikkea se on kohdistunut työvoimapalveluihin. Sitten nyt ihmetellään, että miksi palveluita on niin vähän. Nyt yritetään sitten vähän niin kuin hyvitellä ja lisätä sinne resursseja, mikä sinänsä on hyvä asia. Mutta sinnehän pitäisi reilusti pistää resursseja nyt.

Palola ihmettelee myös hallituksen logiikkaa siinä, että se osoittaa sanktion uhalla työntekijöille aktiivimallin.

– Eikö silloin valtiovallan pitäisi myös tarjota kaikille sanktion uhalla työvoimapalveluita. Silloinhan me näkisimme, että jos on riittävästi palveluita tai työpaikkoja on tarjolla, että jos työtön ei sitten ota työtä, kun tarjotaan, siinä tapauksessa voisi sanoa, että ihminen on passiivinen. Nythän tämä on vähän sellainen, että tässä sanktiota pistetään työntekijällä, mutta velvoitteita on hyvin vähän sitten esimerkiksi valtiolle, Palola kritisoi maamme hallituksen toimia.

SAK esittelee oman aktiivisen työnhaun mallinsa noin viikon päästä.

STTK:ssakin käydään keskustelua omasta mallista

– En osaa nyt vielä juhlavasti sanoa, tuleeko omaa mallia. Mutta kyllä tämä nyt johti siihen, että samanaikaisesti, kun käydään keskustelua perusturvasta ja toimeliaisuudesta, varmasti käydään keskustelua myöskin työttömyysturvamallista, Antti Palola sanoo.