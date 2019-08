Nuoret ovat tarkistaneet palkkojaan sekä työsopimuksiaan Kesäduunari-infosta

Ammattiliittojen SAK:n, Akavan ja STTK:n Kesäduunari-infoon on tullut tänä kesänä eniten kysymyksiä palkasta ja työajoista, kertoo SAK.

Noin kaksi viidestä yhteydenottajasta on tiedustellut palkasta, ja noin joka neljäs on kysynyt työajoista. Reilut 15 prosenttia yhteydenotoista on liittynyt työsopimukseen.

Loppukesästä tulleet kysymykset ovat liittyneet erityisesti lomakorvauksiin, työsuhteen päättämiseen ja työsopimuksen sisältöön.

Kesäduunari-info on maksuton neuvontapalvelu kaikille kesätyöntekijöille. Nuorista infoon ovat ottaneet yhteyttä esimerkiksi kahvilatyöntekijät sekä jäätelön- ja marjanmyyjät. Myös eri alojen korkeakouluopiskelijat ovat kysyneet neuvoja.

Kesäduunari-info palvelee elokuun loppuun asti puhelimitse tai verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.