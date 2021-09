Nuoret pyrkineet jopa estämään poliisin toimintaa – Poliisi muistuttaa: ”Kyse ei ole kiusan teosta eikä harrastuksen tahallisesta haittaamisesta”

Poliisi tiedottaa tehneensä havaintoja eri puolilta Suomea tilanteista, joissa nuoret ovat pyrkineet häiritsemään tai jopa estämään poliisin toimintaa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi mopomiitit ja muut kokoontumisajot. DEMOKRAATTI Demokraatti

Miiteissä tapahtuu usein ajoneuvoilla keulimista, kiihdyttelyä, lukuisia vaaratilanteita ja poliisin provosointia esimerkiksi takaa-ajoihin.

Poliisin mukaan häiritsijät ovat saaneet tukea ja kannustusta yleisöltä. Poliisiautoja on kivitetty ja poliiseja heitelty pulloilla ja tölkeillä. Vakavilta onnettomuuksiltakaan ei ole vältytty.

Ilmiötä pohditaan poliisin verkkosivulla julkaistussa blogissa Yli rajan vai oman tila hakemisesta. Blogin kirjoittajina on poliisin liikennesektoreiden johtajia eri puolilta Suomea.

Blogissa korostetaan, että mopomiittien ja muiden kokoontumisajojen valvonnassa kyse ei ole kiusan teosta eikä harrastuksen tahallisesta haittaamisesta vaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

”Luultavasti poliisin haastamisen taustalla on sosiaalisen median tarjoama hetkellinen julkisuus mutta ilmiössä voi olla kysymys myös jostain laajemmasta. Kuinka paljon kyse on korona-ajan rajoitusten ja poikkeusten aiheuttamasta turhautumisesta nuorison keskuudessa? Se jäänee nuorisotutkimuksen selvitettäväksi. Poikkeukselliset olosuhteet, sekä hetkellinen somejulkisuus, voivat olla syitä mutta ne eivät voi olla oikeutus yhteiskunnan sääntöjen rikkomiselle tai muiden ihmisten turvallisuuden vaarantamiselle. Poliisilla on aina huoli myös nuoresta itsestään”, blogissa muun muassa todetaan.