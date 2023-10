Nuorten pahoinvointi on yhteiskunnan peili

Olemme saaneet viime aikoina lukea mediasta Ruotsia järkyttävästä jengiväkivallasta. Otsikoihin on nostettu jengien väliset väkivaltaisuudet, jotka ovat tähän mennessä vaatineet useita kuolonuhreja. Aira Helala Pohjanmaan sosialidemokraattien varapuheenjohtaja, Vaasa

Kun ruotsalaisilta on kysytty, miten hallitus on asiaa hoitanut, yli 70 prosentin mielestä sitä on hoidettu huonosti. Toisaalta kansalaiset ovat myös tottuneet tai turtuneet vallitsevaan tilanteeseen, joka osaltaan kertoo huolestuttavaa tarinaa ihmisten uskosta vaikuttaa yhteiskuntaa vahingoittaviin ilmiöihin.

Todella huolestuttavaa on näiden rikollisjärjestöjen toimintatapa palkata lapsia tekemään jopa murhia. Ruotsissa keskusteluun on nostettu lainsäädännön keinot, eli rikosvastuun ala-ikärajan laskeminen 13 ikävuoteen.

TÄTÄ keskustelua on käyty myös koskien Suomen lainsäädäntöä. Kun asiaa tarkastellaan pintaa syvemmältä, niin kiistaton tosiasia on, ettei ongelmaa ratkaista rangaistuksia koventamalla tai hakemalla syitä yksinomaan maahanmuuttopolitiikasta. Se on ikään kuin roskien maton alle lakaisemista. Tätä lääkettä tarjoavat etenkin oikeistopopulistiset puolueet ja tahot.

Vasemmistossa taas nähdään yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden osuus yksilöä ohjaavissa ratkaisussa. On surullista, jos pelottelulla ja asenteiden koventumisella kalastellaan äänestäjiä. Historia on kuitenkin osoittanut tämän tien täysin vääräksi keinoksi hoitaa rikollisuutta, jollei samalla haluta aidosti puuttua yhteiskunnan rakenteisiin. Niihin syihin, jotka altistavat rikolliseen käyttäytymiseen ja yhteiskunnasta vieraantumiseen.

Mitkä ovat ne keinot, joilla voidaan muuttaa tätä negatiivisen kehityksen suuntaa?

Näköalattomuus – se ettei nuorella ole mitään kiinnekohtaa elämässään – johtaa surullisiin tarinoihin, jotka skaalautuvat yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Näiltä lapsilta ja nuorilta puuttuu empatiakyky. Kun he eivät näe itseään osaksi normiyhteiskuntaa, he hakeutuvat sen ulkopuolelle.

OLEMME sosiaalisia eläimiä ja meillä on tarve hakea toisiltamme hyväksyntää. Rikollisjärjestöt tiedostavat tämän ja käyttävät sitä häikäilemättömästi ja täysin vastuuttomasti hyväkseen värvätessään nuoria riveihinsä.

Jengirikollisuuden syiden ymmärtäminen on perusta myös ilmiön ehkäisylle. Mitkä ovat ne keinot, joilla voidaan muuttaa tätä negatiivisen kehityksen suuntaa? On tehtävä pitkäjänteistä politiikkaa elämän kaikilla osa-alueilla. Sosiaali- ja perhepolitiikka, koulutus sekä asumiseen liittyvät ratkaisut on kaikki nähtävä kokonaisuutena, kansalaisia tukevina toimintoina.

Kaikki lähtee meistä ihmisistä. On peräänkuulutettava tahoja, jotka muokkaavat asenteitamme ja tapaa, millä nähdä ja kokea ympäröivää yhteiskuntaa. Tärkeässä roolissa ovat poliitikot ja media. Sen merkittävimmän vastuun ja ajattelun perustan muodostavat kuitenkin perheet, ja sitä vastuuta ei voida ulkoistaa.

Kirjoittaja on Pohjanmaan sosialidemokraattien varapuheenjohtaja ja kunta- ja aluepäättäjä Vaasasta.