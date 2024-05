Nuorten työntekijöiden häirintä rehottaa palvelualoilla – ammattiliitto kehottaa kaikkia puuttumaan ongelmaan

Peräti 80 prosenttia nuorista kertoo kohdanneensa häirintää työssään viimeisen vuoden aikana. Tämä käy ilmi Palvelualan ammattiliitto PAMin kyselystä. Demokraatti Demokraatti

Seksuaalista häirintää on kokenut yli puolet palvelualoilla työskentelevistä alle 25-vuotiaista.

Häirintää koetaan osa-aikaisissa työsuhteissa useammin (86 %) kuin kokoaikatyössä (70 %).

PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä pitää tilannetta huolestuttavana.

– Kaikenlainen häirintä on tuomittava ja kiellettävä. Häirinnän kokeminen on merkittävä terveysriski, joka lisää työstressiä, heikentää työn iloa ja voi johtaa pitkäaikaisiin seurauksiin, hän toteaa tiedotteessa.

KAIKKIEN velvollisuus on PAMin mielestä varmistaa nuorille turvallinen ja terveellinen työympäristö, ja siinä tarvitaan sekä työnantajien että asiakkaiden aktiivista osallistumista.

Kähärä korostaa, että työpaikoilla on välttämätöntä kiinnittää huomiota myös osa-aikatyöntekijöiden perehdytykseen ja koulutukseen. Sillä varmistetaan, että jokainen tunnistaa häirinnän ja tietää, mistä apua on saatavilla, jos joutuu epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Perehdytyksen tärkeys nousee esille nyt, kun moni nuori on aloittamassa kesätyönsä palvelualoilla, liitto muistuttaa.

– Osa-aika- ja kausityöntekijät ovat usein työpaikan tulokkaita, joka voi tehdä heistä haavoittuvaisempia häirinnälle. Työpaikan roolit ja vastuut voivat olla epäselviä, tukiverkostot tuntemattomia, eikä tiedetä, mihin epäasiallisesta kohtelusta pitäisi raportoida tai miten siihen voidaan puuttua.

Kyselyn tulokset kertovat, että nuorella on vaarana joutua häirinnän kohteeksi useimmin kaupan alalla (87 %) sekä turvallisuusalalla (85 %). Matkailu- ravintola-, ja vapaa-ajan palveluissa häirintä on myös yleistä (81 %) ja myös kiinteistöpalvelualalla yli puolet (53 %) on kohdannut häirintää.

KYSELY paljastaa, että seksuaalinen häirintä on erityisen ongelmallista, sillä yli puolet (52 %) nuorista raportoi kyselyssä sen kohtaamisesta. Se ilmenee sanoina, eleinä ja fyysisenä kosketteluna, mikä asettaa uhan nuorten terveydelle ja työhyvinvoinnille.

– Jokainen nuori, joka työskentelee tällä alalla, on jonkun lapsi ja jonkun rakas. Meidän on syytä miettiä, millaiselta tuntuisi, jos joku läheisemme kohtaisi seksuaalista häirintää ja koskettelua työympäristössä, joka pitäisi olla paikka positiivisille kokemuksille ja uuden oppimiselle, Kähärä haastaa pohtimaan.

Hän kehottaa myös vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa häirinnästä ja rohkaisemaan heitä ilmoittamaan epäasiallisesta kohtelusta ja häiritsevästä käytöksestä työpaikoilla. Tämä on erityisen tärkeää, sillä monet nuoret aloittavat kesätyönsä ja työuransa palvelualoilla.

“Nuoret jättävät valitettavan usein kertomatta kielteiset kokemuksensa.”

– Vetoan vanhempiin: keskustelkaa nuortenne kanssa työpaikalla mahdollisesti tapahtuvasta häirinnästä. Selittäkää, että mikään törkeä käytös ei ole hyväksyttävää ja kaikista väärinkäytöksistä pitää ilmoittaa esihenkilölle, luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle.

Nuoret jättävät valitettavan usein kertomatta kielteiset kokemuksensa, mikä estää niihin puuttumisen työpaikoilla, Kähärä toteaa.

– Työpaikoilla taas kannattaa näin kausi- ja sesonkityöaikana huolehtia, että perehdytysmateriaalit ovat kunnossa ja työpaikan yleiset yhteiset ohjeet häirintään puuttumiseen kaikkien saatavilla.