Nurmiselta voimakasta kritiikkiä perussuomalaisille: “Suomalaiset katsovat teidän politiikkaanne suut auki”

Kansanedustaja Ilmari Nurminen käytti tänään SDP:n ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa.

Eduskunta käsittelee paraikaa keskustan ja Liike nytin välikysymystä “sosiaali- ja terveyspalvelujen pelastamiseksi”.

– Orpo-Purran hallitus on ajanut hyvinvointialueet syvään ahdinkoon, jossa mikään sopeutussuunnitelma ei tunnu riittävän, vaan aina tarvitaan lisää säästöjä. Nämä säästöt näkyvät suoraan ihmisten hoitoon pääsyssä ja sote-palveluiden laadussa. Teidän politiikkanne tekee ihmisten arjesta turvatonta, Ilmari Nurminen sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa pääministeri Petteri Orpo (kok.) välttelee vastuutaan.

– Toitte tänne kuukausi sitten pääministerin ilmoituksen sotesta ja annoitte ymmärtää, että kaikki on hyvin. Mutta eihän näin ole.

– Valtiovarainministeri Purra (ps.), teidän saksienne leikkausjäljet jo tunnetaan. Te valitsitte leikata sote-palveluista. Ja vastuuministeri Juuso (ps.), jos te ette puolusta näitä palveluita niin kuka niitä puolustaa? Sysäätte toistuvasti vastuun paikallistason päättäjien niskaan, vaikka todellisuudessa teillä on kaikki valta auttaa alueita.

Nurminen sanoi, ettei hyvinvointialueiden heikko tilanne johdu edellisestä hallituksesta ja sen tekemästä historiallisesta sote-uudistuksesta, vaan vastuu ajautumisesta tähän tilanteeseen on hallitus teillä.

NURMINEN sanoi hallituksen leikkaavan hoitoon pääsystä ensi vuonna 120 miljoonaa euroa. Hän luetteli myös muita hallituksen soteen kohdistuvia leikkauksia.

– Samalla te edellytätte ehdottomasti, että hyvinvointialueet tasapainottavat taloutensa vuoteen 2026 mennessä. Se tarkoittaa miljardiluokan leikkauksia. Hallitus, näistä syistä ihmisten palvelut heikkenevät.

Nurmisen mukaan rahoitusta siirretään yksityiselle sektorille.

– Terveysbisnes kukoistaa ja palveluita tarvitsevat ihmiset kärsivät.

– Täytyy todeta, että me sosialidemokraatit kyllä osasimme jo ennen vaaleja pelätä tätä oikeistohallituksen politiikkaa, mikä on suomeksi tarkoittanut sitä, että talouden tasapainotus kasataan lähinnä pienituloisten suomalaisten harteille. Kokoomus on saanut täyskäden: julkiset palvelut romutetaan ja samalla yksityistä pönkitetään. Eli sanotaan, että on pakko säästää, mutta kun kyseessä on yksityinen terveysbisnes niin piikki on auki, eikä vaikutusarvioita kysellä, Nurminen sanoi.

TÄMÄN jälkeen Nurminen kritisoi perussuomalaisia.

– Puhuitte ennen vaaleja ”Suomi ensin” -politiikasta. No nyt on selvinnyt, että se tarkoittaa siis sitä, että ensin leikataan pienituloisilta suomalaisilta ja hoitoon pääsystä.

Nurmisen mielestä sanojen ja tekojen ristiriita on hämmästyttävä.

– Kyllä työntekijät, kortistoon kasautuvat kansanjoukot ja yhä kasvavassa määrin arjen toimeentulon kanssa taituroivat suomalaiset katsovat teidän politiikkaanne ”suut auki” ja pohtivat, että tätäkö me todella tilasimme.

Nurmisen mukaan sosialidemokraatit tarjoavat suomalaisille “oman oikeudenmukaisemman vaihtoehdon Suomen suunnaksi”.

– Vaihtoehdon, jossa julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto tarjoaa koko kansalle laadukkaita palveluita ja oikea-aikaista hoitoonpääsyä – lompakon paksuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Vaihtoehtoa, jossa ikääntyneistä pidetään huolta ja työntekijöitä arvostetaan. Yhdessä vaadimme hallitusta laittamaan sakset tuppeen ihmisten peruspalveluista saksimisen sijaan.

– Kun hallitus leikkaa julkiselta, säästöt ovat kriittisen tärkeitä, välttämättömiä ja kiireisiä. Kun yksityistä terveysbisnestä pönkitetään, hallitukselle rahat ovat aina pieniä ja vaatimattomia. Näillä perusteilla katsomme, että hallituksen arvovalinnat ovat ihmisten kannalta kestämättömiä ja esitämme hallitukselle epäluottamusta, Nurminen päätti puheensa.

KESKUSTAN ryhmäpuheenvuoron käytti eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli.

Hänen mukaansa hallituksen linja uhkaa romahduttaa suomalaisten luottamuksen julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Me emme leikkaisi sosiaali- ja terveyspalveluista. Me panostaisimme nopeaan hoivaan ja hoitoon pääsyyn. Me satsaisimme sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Me pitäisimme palvelut lähellä ihmisiä, Kalli totesi.

– Hallituksen sotepolitiikka sen sijaa on kuin pikavippien ottamista, ongelmien vierittämistä eteenpäin. Säästöjä voi tulla lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmän päälle lasku vain kasvaa, hän jatkoi.

Kalli kannatti keskustan puheenjohtajan, välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan Antti Kaikkosen (kesk.) aiemmin tekemää epäluottamuslause-ehdotusta hallitukselle.

– Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole hoitanut suomalaisten peruspalveluita kestävällä tavalla, eikä muutosta parempaan ole näköpiirissä. Tästä syystä Orpon hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Kaikkonen oli esittänyt.

VASEMMISTOLIITON ryhmäpuheenvuoron käytti puolueen puheenjohtaja Minja Koskela.

– Edelleen te istutte täällä toistelemassa, kuinka sotesta ei leikata. Se on törkeää ja vastuutonta kansalaisten harhaanjohtamista, Koskela sanoi.

– On äärimmäisen epärehellisiä sanoa, ettei leikkauksille ole vaihtoehtoa, kun samaan aikaan terveysjättien kasvaviin voittoihin kylvetään holtittomasti verorahoja. Tämä on röyhkeää kaverikapitalismia, jota tehdään suomalaisten terveyden ja veronmaksajien kustannuksella.

– Kun hallitus laittaa pään pensaaseen, ja toistelee epätotuuksia, kuten ”sotesta ei leikata”, suomalaisten sote-palvelut uhkaavat ajautua hallitsemattomaan kaaokseen. Nyt on ihan viimeinen hetki ymmärtää, että kyse on suomalaisten hengestä ja terveydestä, Koskela totesi.

Hän esitti hallitukselle epäluottamusta. Epäluottamusta oli aiemmin esittänyt myös vihreiden ryhmäpuheenvuoron käyttänyt puolueen puheenjohtaja Sofia Virta.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso sanoi omassa vastauksessaan välikysymykseen, että hyvinvointialueiden yleiskatteinen valtion rahoitus on ensi vuonna 26,2 miljardia euroa, mikä on vähän vajaa kolmannes valtion budjetista.

– Rahoitus kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna 2,2 miljardilla, josta jälkikäteistarkistuksen osuus on 1,4 miljardia, Juuso totesi.

