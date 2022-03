Nykyirkusarvio: Vangitsevan unenomainen näyttämöroadmovie

Kahden nykysirkusryhmän, suomalaisen Agit-Cirkin ja brittiläisen Makeshift Companyn yhteisteos Ghost Town Cirkossa on kuin loputon unenomainen roadmovie keskellä autiota ei mitään. Annikki Alku Demokraatti

Vaikka aiheena on elämän ja kaiken muunkin loppuminen, kyseessä ei ole mikään tulevaisuuden dystopia. Eikä oikeastaan minkäänlainen kauhukuva. Visuaalisesti väljästi menneisyyteen sijoittuvan esityksen tunnelma on ennemminkin pysähtyneen haikea ja surumielisen toteava. Tässä ollaan ja tehdään mitä voidaan. Vaikka auto hajoaa keskellä horisonttiin jatkuvaa tyhjyyttä, matkaa jatketaan tavalla tai toisella. Itsepintaista toivoa on niin kauan kuin on elämääkin. Ja lopussa voikin olla odottamassa jotain ihan hassua ja leikkimielistä.

Tämä on siis minun tulkintani. Ghost Town on esityksenä sen verran abstrakti ja surrealistinen, että kaiken voi kokea myös aivan toisin.

Katsojan kokemukselle teoksessa annetaan muutenkin runsaasti tilaa. Esityksen kokonaisuus on kolmiosainen. Se alkaa puolitoistatuntisella installaatiomaisella esinäytöksellä, jota voi tulla seuraamaan missä vaiheessa tahansa. Sitten on varsinainen runsaan tunnin mittainen esitys, joka toteutuu normaalissa näyttämötilassa. Lopuksi voi halutessaan palata puoleksi tunniksi samaan installaatiotilaan, jossa vesi nyt huuhtoo hajonnutta auton raatoa matkalla olleen pariskunnan jätettyä sen.

NYKYSIRKUS

Agit Cirk ja Makeshift Company

Ghost Town Konsepti ja ohjaus Emma Lister – Konsepti, ohjaus ja jongleeraus Sakari Männistö – Koreografia, ohjaus ja tanssi Emmi Pennanen – Ohjaus, foley Heikki Kossi – Ohjaus, mediataide Aku Meriläien – Valot Jessica Hung Han Yun- Puvut ja nukke Alice Williamson – Dramaturgi Jarkko Lehmus

Vaikka itse esityksessä tapahtuu paljon, on senkin yleistempo suhteellisen verkkainen. Toiminnan ytimessä ovat aina hivenen verran muuntuvat kohtausten toistot. Se mielestäni muistuttaa siitä, että vaikka elämässä monet asiat toistuvat, ne eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Kaikki on lopulta ainutkertaista ja siksi arvokasta.

Hetkessä kiinni

Ainutkertaisuus ja livetekeminen ovat toinen Ghost Townin peruslähtökohtia. Kaikki mitä näyttämöllä tapahtuu, näkyy tai kuuluu, tehdään juuri nyt. Niin jongleeraus, tanssi, projisointien kuvaaminen ja heijastaminen kuin äänimaailmakin.

Sirkustaiteilija Sakari Männistö on jo pitkään ollut yksi maamme johtavia jonglöörejä, jolla on loputon halu kehittää ja kokeilla uutta. Taitavien ja hyvin tanssillisten pallo- ja rengasjongleerauksien lisäksi esityksessä oli ainakin minulle aivan uutta köydellä jongleeraamista. Paksu köysi oli Männistön käsissä sekä monipuolinen väline että jopa kuin tanssipartneri.

Itse tanssista vastasi matkaa tekevän parin toinen osapuoli, tanssija Emmi Pennanen. Hänen liikekielensä oli sekä orgaanisen pehmeää että tarkasti aksentoitua. Hänen ja Männistön duetoissa jongleeraus ja tanssi kirjaimellisesti kietoutuivat tiiviisti toisiinsa.

Mediataiteilija Aku Meriläisen erilaisin välinein luomat kuvat ja projisoinnit koin ennen kaikkea kommentteina näyttämötapahtumiin. Niidenkin sisällöissä olennainen tekijä oli toisto, joka muutti tavallisen oloisen tapahtuman tai toiminnan hyvinkin absurdiksi.

Foley- eli äänitehoste-taiteilija Heikki Kossin livenä luoma äänimaailma oli aivan olennainen tekijä esityksen kokonaisuudessa ja tunnelmassa. Kossi kehitti ääntä niin omasta kehostaan kuin mitä erilaisimmista esineistä ja välineistä. Toiminta toi mieleen viime vuosisadan alkupuolen radiokuunnelmien äänitehosteiden tekemisen, tosin ilman nykyajan tietokoneiden toistoapua.

Esityksen epätodellisuuden ja unenomaisuuden tunnun viimeistelivät Jessica Hung Han Yunin valot, jotka käyttivät taiten niin värejä kuin valon voimakkuuksien vaihteluakin.

Emma Listerin ja Männistön suunnittelema ja yhdessä Pennasen, Kossin ja Meriläisen kanssa ohjaama Ghost Town on esitys, joka jättää jäljen. Millainen jälki on, riippuu siitä, mikä kullekin esityksestä nousee keskeisimmäksi. Vaikuttava ja ajatuksia herättävä se joka tapauksessa on, mutta ei synkkä eikä toivoton.