Nykyisillä kannatusluvuilla vallanvaihto seuraavissa vaaleissa näyttää vääjäämättömältä Britanniassa

Britannian politiikkaa on viime vuosina leimannut hallitusten ajelehtiminen kriisistä ja skandaalista toiseen. Rishi Sunakin pääministerikaudella politiikkaan on kuitenkin laskeutunut ainakin suhteellinen rauha myrskyisten brexit- ja koronavuosien jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Etenkin viime vuosi oli vallan huipulla myrskyinen, kun pääministeri vaihtui kahdesti muutaman kuukauden sisällä ensin Boris Johnsonin ja sitten Liz Trussin jouduttua eroamaan tehtävästä.

Kahdeksan kuukautta pääministerinä toimineen Sunakin asema on vakaa, mutta toisaalta hän ei ole pystynyt ratkaisemaan Britannian taloutta piinaavia ongelmia.

Sunak ei myöskään ole saanut aikaan täyskäännöstä konservatiivipuolueensa kannatusalhoon. Konservatiivien kannatus pyörii 25-30 prosentin välillä, kun taas työväenpuolueen kannatus on 45 prosentin tienoilla.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela arvioi, että nykyisillä kannatusluvuilla vallanvaihto seuraavissa vaaleissa näyttää vääjäämättömältä.

- Tyytymättömyys ei konservatiivipuolueen kannatuslukujen mukaan ole ainakaan kadonnut mihinkään, Jokela sanoo STT:lle.

Britannian seuraavat parlamenttivaalit on pidettävä viimeistään tammikuussa 2025, joten konservatiiveilla on 1,5 vuotta aikaa korjata tilanne.

- Varmaan ajatellaan, että pääministeriä vaihtamalla puolue ei ainakaan pääse eteenpäin.

SUNAK, 43, ei poliitikkona herätä niin voimakkaita tunteita kuin kaksi edeltäjäänsä pääministerinä. Omaleimaisen Johnsonin kolmivuotista pääministerikautta leimasivat erinäiset kohut ja skandaalit, joista koronarajoituksia rikkoneet juhlat maksoivat lopulta hänelle pääministerin paikan.

- Sunak ei ole niin värikäs hahmo kuin Boris Johnson. Hän on myös maltillisempi ja sovittelevampi kuin Liz Truss, jolla oli hyvin jyrkän oikeistolainen talouspoliittinen linja, Jokela kuvailee.

Sunakin tilannetta on helpottanut myös se, että suurimmat brexitistä aiheutuneet myrskyt Britannian ja EU:n välillä on saatu selvitettyä. Helmikuussa Sunak sai neuvoteltua EU:n kanssa Windsorin puitesopimuksen, jonka myötä tavarat virtaavat esteettä Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä.

BRITANNIAN perusongelmiin Sunak ei kuitenkaan ole löytänyt ratkaisua. Maata ovat piinanneet jo yli vuoden ajan niin inflaation aiheuttama elinkustannusten nousu kuin energiakriisikin, sillä Britanniassa useimmat talot lämpenevät kaasulla.

Kesä 2022 lanseerattiin brittilehdistössä ”tyytymättömyyden kesäksi”. Se oli viittaus ”tyytymättömyyden talvena” tunnettuun lakkotalveen 1978-79, jolloin korkea inflaatio, jatkuvat lakot ja kylmä sää loivat pohjaa konservatiivien Margaret Thatcherin valtaannousulle.

Tyytymättömyys on jatkunut tänä vuonna, ja kevään aikana nähtiin useita laajoja lakkoja. Lakossa olivat muun muassa rautatietyöläiset, lääkärit ja opettajat. Lakoilla on pyritty luomaan painetta palkankorotuksiin kohonneisiin elinkustannuksiin vastaamiseksi. Sunak on torjunut vaatimukset vedoten siihen, että tuntuvat palkankorotukset pahentaisivat inflaatiota.

Jokelan mukaan tämä yleinen tyytymättömyys on skandaalien ohella suuri syy konservatiivien heikkoon kannatukseen. Jotta työväenpuolue ei voittaisi seuraavia vaaleja, Sunakin olisi saatava merkittävästi aikaan esimerkiksi ostovoiman, hintojen nousun ja energiapolitiikan suhteen.