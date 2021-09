Nykysirkusarvio: Agit-Cirkin lämminhenkinen akrobatiatutkielma kadonneesta yhteydestä

Nykysirkusryhmä Agit-Cirkin uutuus Kadonnut on akrobaattipari Jenni Lehtisen ja Sasu Peistolan pienimuotoinen ja lämminhenkinen koko perheen esitys. Sen verran sisällöltään abstrakti se on, että se sopii noin eskari-ikäisistä ylöspäin, vaikkei siinä mitään pelottavaa olekaan. Annikki Alku Demokraatti

Se mikä esityksessä on kadonnut, on kontakti toiseen ihmiseen. Tosin ei mitenkään dramaattisesti, vaan lähinnä kaihoisasti. Toivetta toisen ihmisen läsnäolosta symboloi iso vihreä vannehame, jonka kanssa kumpikin erikseen leikittelee ja tanssii, Peistola jopa humoristisen tulisestikin.

NYKYSIRKUS

Cirko

Agit-Cirk: Kadonnut Konsepti ja esitys Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola – Dramaturgia ja liikeohjaus Jarkko Lehmus – Valot Jere Mönkkönen – Ääni Sami Tammela – Puvut Reeta Tuoresmäki

Koristeelliset ja värikkäät vannehameet toimivat myös isoina kattolamppujen varjostimina, joista yksi ryhtyy kiusoittelemaan Peistolaa sammuttelemalla lamppuaan. Lopulta kisa päättyy Peistolan hauskaan valolla jongleeramiseen peukalonpäissä. Muutenkin esityksen huumori keskittyy Peistolaan, Lehtisen rooli on vakavampi.

Akrobatian osuus ja vaikeustaso kasvavat esityksen kuluessa pikku hiljaa. Akrobatia on pehmeää ja tanssillista ja Lehtinen toteuttaa sitä kuin ohimennen niin maassa kuin ilmassakin. Pariakrobatiassakin koskettaminen ja läsnäolo vaikuttavat olevan tärkeintä, vaikka mukana onkin näyttäviä nostoja ja tasapainoja. Ja löytyy se akrobaattiparin kadoksissa ollut yhteyskin, kun antaa toiselle tilaa olla sellainen kuin on. Tosin tätäkään ajatusta ei tuputeta, kuten ei mitään muutakaan esityksen kuluessa. Halutessaan esityksen voi kokea sen syvällisempiä ajattelematta ja nauttia vain taitavasta akrobatiasta.

Esitystä ympäröi Jere Mönkkösen pehmeä valaistus, joka tuo siihen lämpöä ja kotoisuutta. Sami Tammelan luoma elektroninen äänimaailma näyttää olevan tyypillinen nykysirkusesityksissä. Se on kevyttä, helisevää ja rytmipainotteista, mutta ei kovin mieleen jäävää. Jarkko Lehmuksen ohjaus on harkitun huomaamatonta ja antaa aikaa kaiken oivaltamiselle pienemmillekin katsojille. Esityksen yleissävynä on herkän kaunis vähäeleisyys, jossa mitään ei korosteta liikaa ja kaikki on sopivasti tasapainossa.