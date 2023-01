”Nyrkki” ratkoi ongelmia Pirkanmaalla – palkanmaksu ja palvelujen siirto sujunut pääasiassa hyvin

Pirkanmaan hyvinvointialue varautui vuodenvaihteen järjestämisvastuun siirtymiseen tehostetulla johtamisjärjestelmällä ja ”nyrkillä”. Viranhaltijoiden mukaan siirto on onnistunut pääasiassa hyvin. Demokraatti / Pirkanmaa

Palkanmaksun onnistumisen takaamiseksi töitä tehtiin erityisen paljon ja valtaosa henkilöstöstä sai palkkansa oikein perjantaina 13. tammikuuta.

Aluevaltuusto sai maanantai-illan kokouksensa aluksi viranhaltijoilta katsauksen järjestämisvastuun siirtymiseen liittyneistä tapahtumista. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola kertoi, että siirrosta johtuvia sekaannuksia varten johtoryhmä on ollut valmiudessa vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Palkanmaksun varmistamiseksi joulukuussa oli perustettu työryhmä, jota Erhola nimitti ’’nyrkiksi’’. Nyrkin tarkoitus oli ratkaista pulmia, kun tilanne näytti siltä että palkanmaksussa saattaisi tulla tammikuussa ongelmia.

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand avasi lisää palkanmaksuun liittyneitä tapahtumia. Loppuvuodesta huoli palkanmaksun onnistumisesta oli noussut esille, mutta yhteistyöllä hallinnonalojen ja tukipalveluyhtiöiden kanssa asioita saatiin kuitenkin ratkottua niin, että palkanmaksu onnistui suurimmaksi osaksi hyvin.

– Tiistain, keskiviikon tietämillä, kun palkkanauhat olivat omasta verkkopankista tarkastettavissa noin 1,5 prosentilla 16 000:sta oli epäselvyyttä tai virheitä palkassa, mutta paljon saatiin korjattua ennen perjantain palkanmaksatuksen sulkeutumisaikaa.

”Siitäkin selvitään, kun on hyvä porukka tekemässä.”

Myöhemmin tulleita huomautuksia on Sandin mukaan saatu korjattua maanantain aikana. Seuraava haaste palkanmaksun osalta ajoittuu kuunvaihteeseen, jolloin maksetaan määräaikaisten työsuhteiden ja sijaisuuksien palkkoja sekä erinäisiä lisiä.

– Se on vaikeampi rasti saada menemään ihan kohdalleen kuin vakituisten suhteiden peruspalkka. Mutta uskotaan, että siitäkin selvitään, kun on hyvä porukka tekemässä, Sand kannusti.

TUKIPALVELUISTA vastaava Pekka Erola kertoi, että palvelut ovat toimineet pääosin hyvin. Esimerkiksi alun jälkeen puhelinpalvelun vastausaika on ollut alle 15 sekuntia ja ”soteluurissa” eli soteasioiden informoinnissa keskimääräinen jonotusaika on ollut noin minuutin.

Onnistumista himmensi kuitenkin takaisinsoittojärjestelmässä ilmennyt vika, joka koski lähinnä Tampereen seutua ja etelä-Pirkanmaata. Vian aikana takaisinsoittopyyntöjä oli tullut niin suuri määrä, että niiden purkaminen oli ottanut oman aikansa. Viime viikon aikana tilannetta oli saatu purettua ja tällä hetkellä viasta aiheutunutta jonoa ei enää pitäisi olla.

– Aika uskomattoman nopeasti henkilöstö on saanut sitä purettua, Erola totesi.

Hyvinvointialuejohtaja Erhola suuntasi katsetta jo tulevaan. Nyt Pirkanmaalla aloitetaan strategian toimeenpano-ohjelman laadinta, jonka Erhola toivoi edistyvän nopealla aikataululla. Hän painotti, että kun odotettu järjestämisvastuu on viimein siirtynyt, on hyödynnettävä mahdollisuuksia ja toteutettava uudistuksia.

– Nyt mahdollisuudet ovat edessä ja ne on pystyttävä löytämään. Reformin tavoite ei ole lisätä hallintoa, vaan parantaa ihmisten palveluja, tehdä kustannustehokas ja pitkälle tulevaisuuteen kestävä palvelujärjestelmä, joka on nykyistä toimintavarmempi. Toimintavarmuutta pidän kaikkein keskeisimpänä. Pirkanmaalla on monessa suhteessa hyvä järjestelmä, mutta se on sirpaleinen, hajanainen ja eri alueilla on eroja palveluiden saatavuudessa ja laadussa.