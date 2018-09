Nyt alkaa soten syysrutistus – ”Keskitytään nyt näiden sisältömuutosten saamiseen paikkaansa, ja sitten katsotaan, mitä on käsissä ja millä aikataululla mennään”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta rutistaa lähiviikkoina muutoksia hallituksen sote-pakettiin ja istuu laajennetuin aikatauluin saadakseen mietintönsä valmiiksi.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei vielä maanantaina ottanut kantaa siihen, saadaanko työ valmiiksi syyskuun aikana. Tämä on edellytys sille, että paketti saataisiin voimaan hallituksen toivomassa aikataulussa vielä tämän vuoden puolella.

– Keskitytään nyt näiden sisältömuutosten saamiseen paikkaansa, ja sitten katsotaan, mitä on käsissä ja millä aikataululla mennään.

Valiokunta kuuli maanantaina virkamiehiä liittyen viimeisimpiin muutoksiin, joita hallitus on sote-pakettiin tehnyt.

Hallituksen suunnitelmissa uudistus tulisi voimaan vuoden 2021 alusta ja maakuntavaalit pidettäisiin ensi vuoden toukokuussa eurovaalien yhteydessä.

Vasemmistoliiton Pekonen: Voi olla, että aikataulu toteutuu

Viikko sitten alivaltiosihteeri Päivi Nerg kutsui eduskuntapuolueiden johtajat kokoukseen, jossa käytiin läpi muun muassa aikataulua.

Muun muassa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja sote-valiokunnassa istuva vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoivat palaverin jälkeen pitävänsä sote-valiokunnalle kaavailtua aikataulua likipitäen mahdottomana.

Maanantaina Pekonen oli ehtimisen suhteen optimistisempi.

– Nyt ollaan käyty tuota aikataulua läpi ja näyttää siltä, että valmistavia keskusteluja saadaan ihan hyvässä aikataulussa eteenpäin.

Hän ei pitänyt mahdottomana, että mietinnöt saadaan kasaan tämän kuun aikana.

– Voi olla, että se toteutuu, mutta kyllä meillä aika paljon on vielä työtä jäljellä. En uskalla sanoa nyt, onko realistisesti niin, että tässä aikataulussa edetään.

Kirjelmää käsitellään tiistaina – ”Nyt on palattu normaaliin työtapaan”

Valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoi valiokunnan työskentelyn näyttävän nyt hyvältä.

– Oma näkemykseni on, että meillä on nyt palattu siihen normaaliin valiokuntatyöskentelytapaan. Että on tarkoitus mennä eteenpäin, Heikkinen kuvasi.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee tiistaina kirjelmää, jolla valiokunnan keskustalaiset jäsenet kantelivat kesällä puheenjohtaja Kiurun toiminnasta puhemiesneuvostolle. He olivat huolissaan valiokunnan toimintakyvystä. Heidän mukaansa Kiuru on käyttänyt puheenjohtajuutta ”oppositiopolitiikan välineenä” ja viivyttänyt tarpeettomasti valiokunnan työtä.

Heikkinen sanoo toivovansa nyt puhemiesneuvoston käsittelystä lähinnä vahvistusta siihen, että kaikki ymmärtävät, että aikaa työhön on syyskuun loppuun ja että koko talo ”soittaa samaa sävelmää” asiassa.

Hänen mukaansa pitää varautua esimerkiksi siihen, että jos työtunteja tarvitaan lisää, niitä pystyttäisiin järjestämään täysistuntojen jälkeisiltä tunneilta.

STT–SUSANNA JÄÄSKELÄINEN