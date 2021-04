Nyt ärähti jo ex-pääministeri Juha Sipiläkin: ”Kuvitelkaa sitä tilannetta – huonosti käy”

Eduskunnan kyselytunti alkoi kiistelyllä EU:n elpymispaketista. Aiemmin viikolla perustuslakivaliokunta linjasi, että paketin hyväksymisestä äänestetään 2/3 enemmistöllä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Perussuomalaiset nostivat esiin jopa tarpeen kansanäänestykselle. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vastasi siihen, että kannan asiaan päättää eduskunta.

– On syytä toivoa, että ratkaisu tässä salissa hyvässä yhteistyössä aikaansaadaan. Tästä asiasta on käyty laajasti kansalaiskeskustelua, jota myös hallitus on halunnut edesauttaa ja tätä keskustelua on käyty muun muassa tämän hallituksen EU-selonteon yhteydessä.

Kokoomus puolestaan ilmoitti viikolla kohua herättäneesti, että sen ryhmä aikoo äänestää tyhjää. Petteri Orpo sanoi kyselytunnilla, että kokoomus antaa hallitukselle punaisen kortin neuvottelutuloksesta ja keltaisen kortin EU:lle talouspoliittisesta linjasta, jossa yhteisvastuuta lisätään. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen vastasi Orpolle sanomalla, että se että unionilla ei olisi koronakriisin keskellä budjettia, olisi katastrofi.

Orpo kysyi myös ulkoministeri Pekka Haavistolta, millaisia vaikutuksia paketin kaatumisella olisi turvallisuusmielessä. Haavisto sanoi, että joitakin reaktioita asiaan varmasti olisi myös tässä mielessä.

Entinen pääministeri Juha Sipilä puolestaan korosti, että elpymispaketti ei ole erillinen osa vaan osa kokonaisuutta, jossa on myös EU:n monivuotinen budjetti.

– Jos tämä tässä salissa kaadetaan, niin kuvitelkaa sitä tilannetta, kun Suomen pääministeri ja valtiovarainministeri menevät neuvottelemaan siitä seuraavasta budjetista. Huonosti käy. Suomelle neuvoteltiin erittäin hyvä rahoituskehys ja siitä tulee paljon paljon huonompi, jos sitä lähdetään neuvottelemaan uudelleen. Kyllä vetoan tähän saliin, että kyse on yhtä isosta päätöksestä kuin ollaanko EU:ssa vai eikö olla EU:ssa, Sipilä korotti ääntään salin hälinän keskellä.

Pääministeri Sanna Marin sanoi, että elpymisväline on tehty sen vuoksi, että olemme globaalissa pandemiassa, joka on iskenyt paitsi ihmisten terveyteen myös reaalitalouteen aivan ennennäkömättömällä tavalla.

– Tällä elpymisvälineellä pyritään nostamaan koko Eurooppa yhdessä jaloilleen tästä poikkeuksellisen syvästä kriisistä, jonka keskellä me yhä valitettavasti olemme.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikolle, että toisin kuin Niikko väitti elpymispaketissa ei ole sisällä pankkien tukemista.

– Toisin kuin Mika Niikko ja useat muut perussuomalaiset viime vaalikaudella hyväksyivät, tässä ei ole vain euroalueiden maiden vastuulla olevasta vaan koko EU:n paketista. Siihen liittyy keskeisesti monivuotinen rahoituskehys. Ja kyllä, tähän ratkaisuun liittyy myös se, mihin joukkoon me kuulumme. Meidän paikka on EU:ssa, Lindtman sanoi.

– Ja sillä, että nyt Suomen eduskunta hylkäisi tämän paketin EU:n omista varoista olisi järisyttävät vaikutukset koko Euroopan toimintakykyyn ja kykyyn elpyä tämän pandemian jälkeen eikä sitä kautta sillä olisi myös järisyttävät vaikutukset Suomen kasvuun ja työllisyyteen.