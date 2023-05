”Nyt ei riitä, että maan talous laitetaan kuntoon” – yli puoli miljoonaa suomalaista on vuosittain ulosotossa

Kuluttajaliitto painottaa, että kuluttajien ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet ja syntyneiden ongelmien ratkaisu eivät saa jäädä tulevalla hallituskaudella valtion ylivelkaantumisen hoidon varjoon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Liitto vaatii kannanotossaan, että talousongelmia korjaavat monipuoliset toimenpiteet otetaan osaksi tulevaa hallitusohjelmaa.

Maksuhäiriömerkintä on lähes 400 000 suomalaisella ja yli puoli miljoonaa henkilöä on vuosittain ulosotossa. Noin 16 prosenttia kuluttajista elää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä ja pienituloisten määrä on lisääntynyt. Nousevat elinkustannukset ajavat kotitalouksia entistä ahtaammalle. Kuluttajaliiton valtuusto esitti kevätkokouksessaan keinoja kuluttajan ylivelkaantumistilanteen hillitsemiseksi.

– Mahdollisimman monen kuluttajan taloudellinen toimintakyky on nyt turvattava, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa tiedotteessa.

Hän odottaa maan tulevalta hallitukselta ja eduskunnalta vaaditaan ripeitä toimia.

– Nyt ei riitä, että maan talous laitetaan kuntoon, vaan myös velkaantuneiden kuluttajien arjen helpottamiseksi ja velkatilanteiden pahenemisen ehkäisemiseksi pitää löytää keinoja. Velkaantumisen juurisyyt ovat moninaiset, mutta moni tilanne on vielä pelastettavissa oikea-aikaisella, ratkaisukeskeisellä ja asiakaslähtöisillä toimilla.

Beurling-Pomoellin mukaan monia samanaikaisia keinoja ja yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyötä lainsäädännön muutoksista toimivaan palveluohjaukseen sekä aivan uusiin innovaatioihin.

KULUTTAJALIITTO painottaa, että esimerkiksi korkeakorkoiset kuluttajaluotot, eli pikavipit, ovat harvoin kestävä ratkaisu paikkaamaan vaikeaa taloustilannetta. Usein ne johtavat velkakierteeseen, kun uutta luottoa otetaan entisen päälle. Viime hallituskauden lopulla valmistunut esitys kuluttajaluottojen sääntelystä jätti liiton mielestä vielä parantamisen varaa.

– Kuluttajaluottojen markkinoinnissa saatetaan käyttää painostavia myyntikeinoja, joilla pyritään hyötymään kuluttajien heikosta taloustilanteesta. Epäasiallisia käytäntöjä kuluttajaluottojen markkinoinnissa pitää edelleen suitsia tulevalla hallituskaudella, Beurling-Pomoell vaatii.

Sosiaalisen luoton hakemisen täytyy olla helppoa.

Liitto pitää tärkeänä, että tietoisuutta taloudenhallintaa tukevista yhteiskunnallisista palveluista lisätään. Esimerkiksi sosiaalisen luoton hakemisen täytyy olla asiakkaalle helppoa ja saavutettavaa. Hyvinvointialueiden on varmistettava riittävä tiedottaminen luoton hakemisen mahdollisuudesta. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan vastaajista yli puolet ei tiennyt lainkaan sosiaalisesta luotosta.

Kuluttajaliiton mukaan myös sote-palveluiden asiakasmaksut sekä aiheuttavat että kärjistävät arjen talousahdinkoa entisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja oli ulosotossa lähes puoli miljoonaa vuonna 2022.

Liitto vaatii, että asiakasmaksulain maksujen alentamisvelvoitteen piiriin pitää saada myös terveydenhuollon tasasuuruiset maksut, jotta ulosottoon päätyvien maksujen määrää saataisiin vähennettyä. Näin parannettaisiin merkittävästi erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien velallisten asemaa.