Hallituksen tieteen rahoitukseen kehysriihessä kaavailemat leikkaukset nousivat eilen julkiseen keskusteluun. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi tiedotti, että opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee leikkauksia tutkimusrahoitukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Unifin mukaan Suomen yliopistot ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen pettyneitä ministeriön linjauksesta.

Asia nousi myös tänään pöydälle eduskunnan keskustellesssa valtioneuvoston koulutuspoliittisesta keskustelusta.

– Onko totta, että aiotte tiedeministerinä leikata tiederahoitusta kuten eilen saimme tietää? kysyi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko.

Keskustan kansanedustaja Pasi Kivisaari totesi hetken päästä tutkimusrahoista, että yksi keino varmistaa rahoitus on hyväksyä EU:n elpymispaketti.

– Elpymisrahoituksesta on kertaluontoisesti tulossa esimerkiksi Suomen akatemialle 95 miljoonaa euroa, Kivisaari muun muassa muistutti.

Pian pääsi ääneen myös itse tiede- ja kultuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Hallituksen päätöksiin liittyy pyrkimys vähentää velanottoa ja sen haltuunsaamista. Se tarkoittaa useammalle hallinnonalalle miinusmerkkisiä ratkaisuja. Omalla vastuualueellani on myös kulttuurin, nuorison ja liikunnan kysymykset, joihin tulee kohdistumaan kriittisiä ratkaisuja Veikkauksen voittovarojen vuoksi. Se alenema johtaa siihen, että kaikkea ei pystytä kompensoimaan, Saarikko sanoi.

Hän sanoi, että leikkausten kohdentuminen tarkentuu julkisen talouden suunnitelmaprosessissa. Kehysriihessä Saarikon hallinnonalalle jyvitetty leikkaus on 35 miljoonaa euroa.

– Me tietenkin varjelemme kaikin mahdollisin tavoin perustutkimusta, Saarikko lupasi.

Saarikko puolustautui toteamalla, että vanhojen muistelu ei vie Suomea eteenpäin.

– Mutta totean, että me tiedämme, että Kataisen (kok.) hallituskaudella koulutukseen kohdistettiin noin 900 miljoonan euron säästöt. Viime kaudella kokoomuslainen opetusministeri kohdisti koulutukseen säästöjä noin 400 miljoonaa, Saarikko sanoi eikä lukenut edes indeksijäädytyksiä näihin mukaan.

– Eli mittasuhteet on hyvä muistaa, vaikka päätös on erittäin valitettava enkä mitenkään ylpeänä tai tyytyväisenä siitä täällä kerro. Mutta koska se on osa hallituksen päätöksiä, siitä pitää suoraselkäisesti kantaa vastuu koko hallituksen.

Saarikko sanoi, että koko hallinnonalan, korkeakoulutuksen ja tieteen euromääräinen satsaus Suomessa on 3,38 miljardia euroa ja nyt puhutaan 35 miljoonan euron leikkausosuudesta.

– Huomautan myös, että 90 miljoonaa satsattiin viime vuonna lisää Suomen akatemiaan. Merkittävä päätös sekin, hän lisäsi.

SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen tuli tukemaan Saarikkoa sanoen olevansa iloinen suunnanmuutoksesta, joka on tapahtunut panostuksissa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tämän hallituskauden aikana.

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman sanoi hänkin, että hallitus aikoo leikata tutkimusrahoituksesta.

– Yliopistot ovat syystäkin tyrmistyneitä ja pettyneitä, Vikman jatkoi.

Vikmanin mukaan asiaa ei voi perustella sillä, mitä edelliset hallitukset tai hallitus on keskustan johdolla tehnyt. Vikman kysyi perusteluja sille, miten tutkimusrahoituksesta leikkaaminen on sovussa hallitusohjelman, yhteisesti hyväksytyn tiekartan ja koulutuspoliittisen selonteon kanssa.

– Eikä kuitenkin pienempi paha olisi ollut tehdä aitoja työllisyystoimia, Vikman sanoi.

Saarikko sai jälleen hetken kuluttua puheenvuoron ja hänen korviinsa oli tarttunut myös kokoomusedustaja Sari Sarkomaan välihuuto.

– Aloitan poikkeuksellisesti tarttumalla edustaja Sarkomaan välihuutoon. Te totesitte, että turpeelle riittää rahaa mutta tieteelle ei. Jos se on se tyylilaji, joka halutaan valita, vastaan siihen mielelläni. Tämän vuoden päätöksenä toimialalle, jolta elinkeino on päättymässä, kohdennetaan 60 miljoonan euron taloudellinen tuki ja ensi vuonna 10 miljoonan euron. Nämä tiedekeskustelut liittyvät vuoteen 2023. Enkä ole muutenkaan varma, edistääkö suomalaisen yhteiskunnan yhteistä hyvää tällaisten asioiden vastakkainasettelu, Saarikko sanoi.

Edustaja Vikmanille Saarikko totesi, että uskoo tämän tietävän varsin hyvin, että työllisyystoimien vaikutukset tulevat esiin pitkän ajan kuluessa.

– Ja onneksi hallitus tekee myös työllisyyteen toimia.

Saarikko jatkoi ymmärtäneensä kokoomuksenkin haluavan, että Suomessa velkaantuminen otetaan haltuun.

– Sitä tarkoittavat päätökset, jotka kohdistuvat nyt useammalle hallinnonalalle, liki 400 miljoonan euron miinusmerkkisenä ratkaisuna.

– Voin vakuuttaa ja luulen, että tiedättekin aiemmilta hallitusvastuukokemuksilta, että niiden päätösten tekeminen ei ole erityisen mukavaa, mieluista ja kyllä, niihin kohdistuu valtavasti kritiikkiä. Uskon, että muistatte tämän hallitusvastuusta ajalla, jolloin kohdistitte koulutukseen miljardiluokan leikkauksia, Saarikko sanoi.