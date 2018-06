”Nyt meni viimeisetkin kulmapultit” – Lindtman: Perustuslakivaliokunta osoitti opposition kritiikin olleen perusteltua

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto edellyttää perusteellisia korjauksia hallituksen sotemalliin. Perustuslakivaliokunnan lausunto samalla myös vahvistaa sen, että opposition esittämä kritiikki hallituksen markkinamalliin on ollut perusteltua ja oikeaa.

– Markkinamalli, jolla hallitus yritti avata 5 miljardin markkinat kertarysäyksenä olisi johtanut hallitsemattomaan tilanteeseen, mikä olisi vaarantanut ihmisten oikeudet riittäviin ja yhdenvertaisiin palveluihin. Hallituksen ajama mekaaninen rahoitusleikkuri ei olisi taannut maakunnille riittäviä edellytyksiä tarjota perus- ja ihmisoikeuksien mukaisia palveluja.

Lindtman muistuttaa, että jo aiemmin valtiovarainvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan lausunnot ovat osoittaneet, etteivät hallituksen säästötavoitteet ole toteutumassa. Päinvastoin näköpiirissä on markkinamallin kautta mitä ilmeisemmin hallitsematon kustannuskehitys. Perustuslakivaliokunnan kannanotot vahvistavat, että hallituksen kaavailema rahoitusleikkuri voi vaarantaa kansalaisten perusoikeuksien toteutumista ja edellyttää muutoksia.

Lindtmanin mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto on vakava paikka koko hallitukselle. Hallituksen sotemallin peruspilarit ovat menossa uusiksi ja on erityisen tärkeää laittaa merkille, että moni hallituksen mallin ongelmista on muita kuin perustuslaillisia.

– Hallituksen väitteet ovat nyt tyhjentyneet yksi kerrallaan ja nyt meni viimeisetkin kulmapultit. Opposition kritiikki on ollut perusteltua.

– Perustuslakivaliokunta edellyttää laajoja muutoksia. Nyt työ siirtyy sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja uudelleen myös Sipilän (kesk.) hallitukselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta tarvitsee nyt työrauhan, jotta se voi tehdä työnsä asianmukaisella tavalla.

– Kaiken tämän jälkeen täytyy kiittää perustuslakivaliokunnan jäseniä siitä, että he ovat pystyneet tekemään työnsä kiihkottomasti kovien paineiden ja jopa julkisen painostuksen alla. Tämä luo uskoa tähän järjestelmään ja perustuslakivaliokunnan riippumattomuuteen.