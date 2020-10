Nyt myös tietosuojavaltuutetun toimisto tutkii Vastaamon toimintaa

Myös tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää, onko Vastaamo toiminut tietosuojalainsäädännön mukaisesti, toimisto tiedottaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Selvitys kuitenkin koskee psykoterapiakeskuksen toimintaa rikostutkintaa yleisemmin, sillä esimerkiksi tietomurron selvittely kuuluu poliisille.

Tietosuojavaltuutettu on kiinnostunut siitä, onko Vastaamo rikkonut tietosuojalainsäädäntöä. Jos näin on, toimisto voi esimerkiksi määrätä Vastaamolle hallinnollisen seuraamusmaksun.

Toimiston mukaan kaikkien terveystietoja laajamittaisesti käsittelevien on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Selvityksen keskiössä on tässä vaiheessa se, miten tällainen arviointi on tehty Vastaamossa ja onko psykoterapiakeskuksessa ryhdytty vaikutustenarvioinnin jälkeen asianmukaisiin toimiin.