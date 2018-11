Nyt nousi huoli ”merkittävästä oikeusmurhasta” – Kansanedustaja: ”Estää jopa työpaikan saamisen”

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan ulosottoryhmän puheenjohtajan Satu Taavitsaisen lakialoite luottotietolain muuttamisesta on tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.

Taavitsainen esittää, että maksuhäiriörekisterin ylläpitäminen säädetään julkiseksi tehtäväksi.

”Tällöin sen valvonta tulisi eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäväksi”, Taavitsainen sanoo tiedotteessa.

Nyt tuntuvat vallitsevan viidakon lait.

Taavitsainen sanoo, että nyt maksuhäiriörekisteriä ylläpitää yksityinen yritys.

”Rekisterissä on virheellisiä merkintöjä, joita ei ole pyynnöistä huolimatta korjattu. Oikeusasiamiehen valvonta ei ulotu ei-julkisiin tehtäviin.”

Taavitsainen on huolissaan ihmisten oikeusturvasta oikeusturvasta, sillä maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa ja pahimmillaan estää perusasioita, kuten asunnon vuokraamisen, kotivakuutuksen, sähkösopimuksen ja osamaksusopimuksen tekemisen.

”Merkintä voi estää jopa työpaikan saamisen”, Taavitsainen sanoo.

Maksuhäiriömerkintä on jo lähes 400 000 suomalaisella ja se kestää 2–4 vuotta, vaikka lasku olisi maksettu.

”Merkintä on aivan hirvittävä oikeusmurha heille, joille se on tehty virheellisesti, eikä sitä pyynnöistä huolimatta korjata. Muutoinkin olen sitä mieltä, että merkintä pitäisi heti poistua, kun lasku on maksettu.”

Sd-edustajan sanoo, että virheelliset merkinnät ahdistavat ihmisiä ja ne on aiheuttaneet vahinkoa henkilöille. Hän vaatii, että ulosoton ja maksuhäiriöiden valvontaa tulee parantaa ja tiukentaa.

