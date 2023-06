”Nyt olisi pitänyt painaa kaasua” – EK:n johtajalta kipakkaa sapiskaa hallitusohjelmasta

Hallitusohjelmassa on otettu askelia väärään suuntaan työperäistä maahanmuuttoa koskevissa kirjauksissa. Näin toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa yrityksiltä tulee jatkuvasti huolestuneita yhteydenottoja.

- Nyt olisi pitänyt painaa kaasua, luoda edellytyksiä sille, että Suomeen saadaan huomattavasti lisää työperäistä maahanmuuttoa, mutta valitettavasti suunta on toinen, Oksala sanoo STT:lle.

Hänen mielestään useista kirjauksista välittyy väärä signaali. Yksi sellainen on linjaus, jonka mukaan Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu, eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. Oksala ei tiedä, mihin epäkohtaan tällä on haluttu puuttua.

- Sanoisin, että tästä ja monista muista kirjauksista heijastuu asenne, että me ei haluta tänne väkeä EU:n ulkopuolelta. Tosiasiahan on, että me tarvitsemme tänne väkeä ja ongelma vain kasvaa.

Toisaalta Oksala uskoo, että suurin osa löytää toisen työpaikan kolmen kuukauden aikana.

- Uskon ja ainakin toivon, ettei tämä muodostu suureksi ongelmaksi.

EK:n tavoite on ollut, että työperusteisen maahanmuuton määrä pitää vaalikauden loppuun mennessä nostaa kaksinkertaiseksi eli vuositasolla 40 000 maahanmuuttajaan.

KOLMEN kuukauden perusteen toteutumiseksi hallitusohjelmassa on myös työnantajaa velvoittava kirjaus, jota Oksala pitää kohtuuttomana.

Sen mukaan laissa säädetään, että työnantajan on sanktion uhalla ilmoitettava työperäisellä oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan työsuhteen loppumisesta Maahanmuuttovirastolle.

- Varmaan isoissa yrityksissä, joissa on isot henkilöstöosastot, tämä hoituu, mutta suurin osa suomalaisista työnantajista, yrityksistä ja yrittäjistä ovat pieniä, eikä niillä ole henkilöstöosastoja.

Kun yrittäjän tai toimitusjohtajan pitäisi tehdä kaiken muun ohella ilmoitus Maahanmuuttovirastoon, se voi helposti unohtua, vaikka hyvä tarkoitus siihen olisikin.

KAIKKEIN huonoin linjaus työnantajien kannalta on tulorajan nostaminen nykyisestä 1 300 eurosta 1 600 euroon.

- Tämä ei ole ongelma suurimmalla osalla aloista, mutta se on ongelma tietyillä aloilla, jotka ovat työvoimapula-aloja, kuten esimerkiksi hotelli- ja ravintola-ala, kiinteistöpalvelut ja muutamat muutkin alat.

Sinänsä hallitusohjelma kokonaisuudessaan on suomalaisen työn näkökulmasta Oksalan mielestä myönteinen.

EK oli toivonut, että saatavuusharkinta olisi poistettu ja työluvan käsittelyaikoja olisi oleellisesti nykyisestä lyhennetty.

- Käsittelyaikoihin tuli ihan ok kirjaus, saatavuusharkinnasta ei valitettavasti luovuttu.

Sanna Nikula / STT