”Nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike” – Super valmistautuu joukkoirtisanoutumisiin, jos sovintoesitys on huono

Liiton hallitus päätti tänään varautumisesta uusiin työtaistelutoimiin sen varalta, että tällä viikolla saatava sovintoesitys ei ole hyväksyttävissä.

Superin tiedotteen mukaan tarkempi aikataulu tai työtaistelutoimen kohdennus tulevat liittohallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Sovittelulautakunta on tällä viikolla jatkanut työskentelyään ja kuullut Superin ja Tehyn edustajia vielä keskiviikkona ennen ratkaisuesityksen antamista.

– Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä. Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä. Tilanne on kaikkien tiedossa, ja nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike, Superin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa.