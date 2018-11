Nyt on Orpon vuoro vastata kokoomuksen perintövero-sekoiluun: ”Minä olin eilisen päivän poissa”

Hallituspuolueet päättivät eilen, että eduskunnan valtiovarainvaliokunta ei tee mietintöä perintö- ja lahjaveron poistoa vaativasta kansalaisaloitteesta. Erityisesti kokoomuksen kannalta päätös sisältää absurdeja piirteitä, kuten muun muassa Helsingin Sanomissa on asiaa luonnehdittu.

Valtiovarainvaliokunta päätti torpata mietinnön tekemisen kansalaisaloitteesta hallituksen äänin opposition vastustaessa. Tarkemmin ottaen oppositiosta toivottiin, että asiasta olisi voitu tehdä mietintö kuten muistakin kansalaisaloitteista. Kyseessä ei ollut kannanotto perintöveron puolesta. Esimerkiksi SDP ei ole sen poistoa kannattamassa.

SDP:n valtiovarainvastaavan Timo Harakan käsityksen mukaan kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, johon eduskunnalla on toimivaltaa ja joka ei saa mietintöä.

Hän varoittikin eilen, että tästä voi tulla ennakkotapaus. Hän on huolissaan siitä, miten kansalaisten aloitteisiin jatkossa suhtaudutaan.

– Kansalaisaloitetta ei voi politisoida. Tämä on demokratian pilkkaa, Harakka sanoi eilen Demokraatille.

Kokoomuksen ja erityisesti kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan jäsenen Timo Heinosen toiminta on hämmästyttänyt. Tähän kiinnitti huomiota Harakkakin.

– Allekirjoitit kansalaisaloitteen perintöveron poistamisesta, kehotit muitakin Twitterissä, pidit kannatettavana ja tärkeänä lähetekeskustelussa 11.10.18 – mutta nyt äänestit sen puolesta, että haudataan ilman mietintöä, Harakka kommentoi Heinoselle Twitterissä.

– Muutama nimi vielä! Saadaan tämä kansalaisaloite vielä eduskuntaan tämän kevään aikana! Heinonen hehkutti maaliskuussa.

Miksi @timoheinonen ? Allekirjoitit kansalaisaloitteen perintöveron poistamisesta, kehotit muitakin Twitterissä, pidit kannatettavana ja tärkeänä lähetekeskustelussa 11.10.18 – mutta nyt äänestit sen puolesta, että haudataan ilman mietintöä.

| Iltalehti https://t.co/t6sNyBUfSh — Timo Harakka (@TimoHarakka) November 27, 2018

Harakka syyttää kokoomusta kaksilla rattailla ajamisesta.

Heinonen puolustautui eilen Demokraatissa ja tänään hän on selittänyt kokoomuksen toimia myös blogissaan. Siinä hän kirjoittaa, että perintövero halutaan vielä kuopata ja kokoomuksella on poistoon ”vaalean vihreän kanta”.

”Meidän kantahan on se, että…”

Kun valtiovarainministeriltä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyy kokoomuksen kantaa perintöveroon ja toisaalta kokoomuksen ja sen valtiovarainvaliokunnan jäsenten sekä erityisesti Timo Heinosen toimintaan, hän vastaa ensi alkuun olleensa eilisen päivän pois eduskunnasta.

– Varmaan kannattaa kysyä sitä valtiovarainvaliokunnasta. Meidän kantahan on se, että… Perintöverosta on erittäin vaikea luopua. Kaikki tietävät sen, sen fiskaalinen merkitys on niin suuri.

Tämän jälkeen Orpo pohdiskelee sitä, jos perintöverosta luovuttaisiin ja siirryttäisiin esimerkiksi luovutusvoittoverotukseen ja siitä voitaisiin saada samaa tuottoa.

– Kaikissa tapauksissa pitää pystyä osoittamaan vastuullisen puolueen, mistä se raha otetaan. Sen takia vain sellainen äänestys, että luovutaanko perintöverosta vai ei, ei ole vastuullista politiikkaa. Ja tämä oli syynä.

– Ei voida äänestää tuosta vaan, että luovutaanko vai ei, koska se on hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen kannalta aivan oleellinen asia. Silloin, jos tehdään päätös, että luovuttaisiin perintöverosta, niin vastuullisella puolueella pitää olla silloin tarjota tilalle ratkaisu, millä veropohjasta huolehditaan.

Oliko toimintaan teiltä tuki valtiovarainvaliokunnassa, olitteko tietoinen asiasta?

– Minä olin eilisen päivän poissa. Tästä ei oltu käyty keskustelua, mutta tuen sitä ratkaisua, mikä on tehty.

Mutta ette etukäteen tiennyt sitä, miten kokoomus siellä valiokunnassa käyttäytyy?

– Siis meillä on ihan selkeät kannat tähän perintöverotukseen.

Tiesittekö siitä etukäteen?

– En ollut havainnut, että se on nyt äänestyksessä eilen. Mutta tuki sille ratkaisulle, minkä tekivät.

– Siis tämä on käyty läpi, että se, että vaan äänestetään, että luovutaanko perintöverosta vai ei, sellaista kysymystä ei oikeasti ole. Se on niin valtavan kokoinen kysymys, miljardikysymys, niin silloin pitää olla myöskin ratkaisuja, jos on luopumisen kannalla, mitä tulee tilalle, koska veropohjasta pitää huolehtia.

Jos puhtaalta pöydältä saisitte päättää, ennen tätä keskustelua joka nyt on käyty, olisiko ollut järkevä kuitenkin tehdä se mietintö?

– Minusta tämä oli ihan hyvä linjaus.

Kokoomuksen puoluekokous on linjannut, että perintö-, lahja- ja luovutusvoittoveron muodostaman kokonaisuuden muutostarpeita olisi syytä arvioida tarkemmin. ”Tästä syystä puoluehallitus puoltaa asiantuntijaselvityksen tekemistä perintöveron poistamisesta osittain tai kokonaan ja veron korvaamisesta esimerkiksi luovutusvoittoverolla”, se katsoo.

– Kokoomus tekee tällä hetkellä meidän veropolitiikan ohjelmaa seuraavalle hallituskaudelle. Me palaamme siellä näihin kaikkiin yksityiskohtiin, Orpo sanoo.