Ammattiliitto Pron edustajisto kannattaa paikallisen sopimisen edistämistä nykyisen hallitusohjelman mukaisesti, eli työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Pron tiedotteen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti puheessaan Pron edustajistossa, että paikallista sopimista kehitetään työmarkkinajärjestöjen yhteisellä esityksellä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Edustajiston vastavalitun puheenjohtaja Kristiina Lindroosin mukaan työpaikoilla henkilöstön puolesta neuvottelee jatkossakin luottamusmies, jolla on henkilökunnan mandaatti ja parhaat valmiudet neuvotella työehdoista. Liiton tehtävä on pitää huolta, että työntekijöitä edustavilla luottamusmiehillä on sopimiseen tarvittava tuki, koulutus ja osaaminen.

Pron mukaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on tälläkin hetkellä runsaasti ja niitä on lisätty jokaisella sopimuskierroksella.

– Paikallisesti on sovittava myös työehtojen parannuksista, Ammattiliitto Pron edustajiston puheenjohtaja Lindroos linjaa tiedotteessa.

Pro toteaa, että paikallinen sopiminen vaikeutuu, jos henkilöstön asema ei neuvotteluissa ole riittävän tasavertainen tai jos luottamusmiehillä ei ole riittävästi aikaa, tietoa tai mahdollisuuksia perehtymiseen. Luottamuspula, työnantajan haluttomuus sekä työehtojen yksipuoliset heikentämispyrkimykset estävät paikallisen sopimisen.

– Nyt pitää keskittyä asioihin, jotka oikeasti ovat paikallisen sopimisen esteenä, eikä haaskata tarmoa toimivien, työehtosopimuksiin perustuvien sopimisen järjestelmien romuttamiseen ja työnantajien yksipuolisen määräysvallan lisäämiseen, Kristiina Lindroos toteaa.

Paikallista sopimista voidaan edistää muun ottamalla käyttöön työntekijöiden myötämääräämisoikeus. Siinä henkilöstön edustajalla on etuoikeus tulkita työehtosopimuksen kirjauksia. Sopimista voi edistää myös perustamalla työpaikoille työpaikkaneuvostoja. Ne edistäisivät tiedonkulkua ja keskustelukulttuuria, Ammattiliitto Pron tiedotteessa linjataan.