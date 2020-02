Nyt puhuu Li Andersson: ”Tämä asia ei jää tähän”

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalta Twitter-tililtä on jaettu väkivaltaa ihannoivia viestejä, Yleisradio kertoi. Nyt jo poistetun @huggywuggy2-tilin viestejä levitettiin kuvakaappauksina.

Viesteissä kutsutaan muun muassa perussuomalaisia fasisteiksi ja kannatetaan ilmastonmuutoksen kieltäjien ampumista.

Kiistanalaiset viestit on lähetetty vuosina 2016 ja 2017.

Dellinger on kommentoinut torstai-iltana Twitterissä asiaa.

– Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä, hän kirjoitti torstaina.

– Tili perustettiin ennen työsuhdettani @vasemmisto’on eivätkä tilillä julkaistut väkivaltaviestit vastaa arvojani. Pyydän nöyrästi anteeksi puolueelta, puoluetovereiltani ja vasemmistoliiton äänestäjiltä asian ympärille syntynyttä kohua, Dellinger jatkoi.

Perjantaiaamuna asiaa kommentoi Twitterissä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. Ilman tätä sitoumusta ei voi olla osa meidän aktiivien, luottamushenkilöiden tai työntekijöiden joukkoa, hän päivittää.

Anderssonin mukaan vasemmistoliiton työntekijään liitetyn anonyymin twitter-tilin kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisen tuomittavia, eivätkä edusta millään tavalla puolueen arvoja.

– Työntekijä on antanut asiasta selvityksen, jonka mukaan tilille on tunnukset usealla ihmisellä ja hän ei antamansa selvityksen mukaan ole kirjoittanut Ylen uutisoimia twiittejä. Asian käsittely jatkuu.

– Näin vakavan asian ollessa kyseessä puoluehallitus tulee käsittelemään asiaa sekä muuta verkkokirjoittelua perinpohjaisesti. Tämä asia ei jää tähän, vaan selvittely jatkuu työnantajan sekä työntekijän välisesti.

– Vasemmistoliitto on rauhan liike, joka on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, Andersson kirjoittaa.

