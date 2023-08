Nyt puhuu rallikonkari Jarmo Kytölehto: ”Ajetaanko rallia jatkossa superluokassa vai palataanko jokamiesluokkaan?”

Viikonloppuna ajetaan 72. kerran Keski-Suomen sorateillä Jyskälä, Suurajot – tällä kertaa viralliselta nimeltään, MM-arvoinen Secto Rally Finland. Pertti Knuuttila

Jyväskylässä on tällä kertaa paljon pelissä MM-titteleissä, niin kuljettajien, kakkoskuskien kuin automerkkienkin osalta. Suurin huomio keskittyy siihen, pystyykö Kalle Rovanperä ensimmäiseen voittoonsa kotikisassaan ja kasvattamaan 55 pisteen MM-johtoaan ennen belgialaista Thierry Neuvillea.

Rallikansa jännittää myös, pystyykö pieksämäkeläinen Esapekka Lappi nappaamaan toisen voittonsa Jyskälästä. Hän on edellinen suomalaisvoittaja Suomesta vuodelta 2017.

Lapin laariin sataa todennäköisesti se, että hänellä on perjantain yli sadalle ek-kilometrille, kun ajetaan MM-sarjan tilanteen mukaisessa käännetyssä järjestyksessä. Lappi starttaa reitille viidentenä. Toki sääennusteiden mukainen, koko Suomen peittävä sadealue voi muuttaa tilanteen siten, että perjantaina sataakin ensimmäisenä auraavan Rovanperän laariin – aivan kuten kaksi viikkoa sitten Viron MM-rallissa.

VUOSINA 1995-97 Jyväskylässä podiumille ajanut petäjävetinen Jarmo Kytölehto tuntee rallin metkut. Noista kaksi viimeisintä kertaa noin 325 hevosvoimaisella A-ryhmäläisellä ajanut maanviljelijä-yrittäjä arvioi rauhalliseen ja harkitsevaan tyyliinsä MM-sarjan nykymenoa.

– Ei silloin hirvittänyt ajaa kärkivauhtia. Kyllä nykyinen 500 hevosvoimaa on suuri harppaus. Olen joskus sellaisilla tehoilla ajanut. Yleisöön menee, kun on ääntä ja tehoa. Sekä hieno aerodynamiikka. Onhan ne hybridit toimineet paremmin kuin odotettiin. Eivätkä uhkakuvat, joita maalattiin, ole toteutuneet, sanoo Kytölehto nykyisistä hybridi Rally1-autoista.

Mediassa ja rallikansassa vellovaan keskusteluun MM-sarjan tulevaisuudesta Kytölehto ottaa kantaa pienen harkinnan jälkeen.

– Kuulostaa siltä, että ajetaanko rallia jatkossa superluokassa vai palataanko jokamiesluokkaan. En ole perillä kaikista kannoista, mutta kun talleja ja automerkkejä ei tule lisää, vaikka se on ollut tavoite. On harkittava, ollaanko oikealla tiellä.

Viime kädessä kysymys on siitä, haluavatko FIA, MM-sarjan promoottori ja nyt mukana olevat tehdastallit pitää kiinni superautoluokasta. Vai, että kaikilla on mahdollisuus ajaa yleiskilpailun voitosta. Nyt voimassa oleva päätös on ajaa Rally1-hybrideillä 2022-2024 eli kolmivuotiskausi. Uutta päätöstä ei ole vieläkään jatkosta tehty.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ennakoi Virossa, että koska uusia sääntöjä ei vieläkään ponnisteluista huolimatta ole, ajetaan nykyautoilla ainakin vielä kausi 2025. Toyotalta on valmistumassa Rally2-auto ajamaan WRC2-maailmanmestaruudesta mahdollisesti vielä tämän vuoden lopulla.

– Jos mennään WRC2-autoihin, on Skoda liian ylivoimainen. Vaarana on, että syntyy samanlainen merkkiluokka kuin Mitsubishien tai Lancioiden valtakaudella, jatkaa Kytölehto.

– Nykyaika ja televisiointi tuo rallin seuraamisen helpoksi. Ne ovat muuttaneet rallin luonnetta. On tullut kahteen kertaan päivänvalossa ajettavat pätkät. Järjestäjän kustannusten ja TV:n kannalta se on hyvä. Mutta tosiasiassa ei ole montakaan tietä, jotka sen kestävät. Keskinopeuksien takia on otettava mukaan pieniä teitä, jotka menevät huonoon kuntoon kahdesti ajettaessa. Kyllä on puolensa vain yhteen kertaan ajettavilla pätkillä, tietää Kytölehto 22 MM-rallin kokemuksella.

– Toisaalta talkoot käsitteenä on vanhentunut. On FIA-maksu, jonka iso raha ja seurat rahoittavat. Hankalia juttuja, EK:n järjestämisellä rahoitettiin ennen seurojen toimintaa. Nyt on riskiä liikaa ja alan seurat näkevät, ettei lähdetä mukaan ollenkaan, summaa Kytölehto rallin yliprofessionalisoitumisen ongelmaa.

Kytölehdon seura, Petäjäveden urheiluautoilijat järjestävät sunnuntain Moksi-Sahloisten ek:n edelleen.

– Nyt on hyvä kokeilu, ennen Himoksen power-stagea, että saa vaihtaa renkaat ennen sitä. Kyllä kritiikkiä on esitetty, että sunnuntaina vain körötellään ja että se on turha päivä. En tiedä, muuttaako se päivän luonnetta, sanoo Kytölehto, 62, jonka rallikiinnostus heräsi neljän vanhana, kun isän mukana pääsi Urrialle.

– Kyllähän sitä voi unelmien täyttymykseksi sanoa, että pääsi kolme kertaa putkeen Jyväskylässä podiumille. Sinnehän se tavoite oli asetettu. Hetken oli pysäyttävä tunne. Ne olivat juhlallisia tilanteita, mistä otettiin ilo irti, muistelee Kytölehto uraansa Jyskälässä, sorateiden Grand Prix’ssa.

TÄMÄN vuoden MM-tilanteeseen ottaa, 1700-luvulta periytyvää sukutilaa isännöivä, Kytölehto kantaa urheilullisen diplomaattisesti.

– Menee väärin, jos aletaan ajattamaan tallimääräyksillä. Ikuista kakkosta ei saada voittajaksi. Toyotan politiikka on hyvä. Annetaan kuskien ratkaista järjestys ajamalla, viittaa Kytölehto Hyundain tallimääräyksiin, ykkös-kakkos-kolmoskuski-linjauksiin, joita esimerkiksi Lappi on joutunut maistamaan tällä kaudella.

Keskiviikkona on rallissa vuorossa seremoniallinen lähtö, jota ennen allekirjoitetaan MM-rallin jatkosopimus Jyväskylän kaupungin ja promoottorin välillä. Siinä sovitaan seuraavan kolmivuotis-kauden järjestämisestä 2024-2026. Torstai-aamuna ajetaan Rannankylän mutteritesti, shakedown ja illalla EK 1, Harjun kaupunkierikoiskoe.