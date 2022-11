Nyt puhuu Saarikko: ”Totean juuri niin kuin olen todennut pääministerillekin”

Julkisuudessa on nyt käyty sanaharkkaa siitä, oliko saamelaiskäräjälain viemisestä riitaisena eduskuntaan sovittu vai ei. Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitti aiemmin päivällä eduskunnassa tästä selkeän näkemyksen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen tällä viikolla käynyt ministeri Saarikon kanssa useita kertoja tämän kysymyksen läpi. Keskusta on itse asiassa kesästä asti esittänyt yhtenä vaihtoehtona sitä, että tämä viedään eduskuntaan riitaisena, Marin totesi toimittajille eduskunnassa tänään.

Parin tunnin päästä valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) toi esiin omat kantansa. Media tivasi häneltä lukuisia kertoja vastausta siihen, mitä pääministerin kanssa oli sovittu.

Saarikolta kysyttiin, onko hän sopinut pääministeri Marinin kanssa tällä viikolla, että saamelaiskäräjälakiesityksen voi tuoda eduskuntaan, vaikka keskusta äänestäisi sitä vastaan?

– Pääministeri on useampaan otteeseen kertonut, että saamelaiskäräjälaki-asia on tärkeä edistettäväksi. Siitä ajattelen tismalleen samoin. Mutta me emme ole saavuttaneet sen sisällöstä, sen ihmisoikeusnäkemyksestä yhteistä kantaa hallituksessa. Tämä tilanne on ollut tiedossa jo pidempään, että me emme saavuta tästä yhteistä näkemystä. Ja pääministerillä on oikeus haluamallaan tavalla pyytää tai tuoda esityksiä valtioneuvostoon. Hän päätti toimia tiedostaen ja tietäen, että keskusta aikoo tätä esitystä vastaan äänestää, Saarikko sanoi.

– Tämä saamelaiskäräjälaki oli yksi niistä monista keskeneräisistä ja erimielisistä asioista hallituksen pöydällä. Ja nyt tällä viikolla pääministeri näistä päätti tämän yksittäisen kysymyksen tuoda valtioneuvostoon. Olen hänelle todennut, että toimintatapana en tätä hyväksy enkä pidä hyvänä, koska hallituksen toiminnan ydin on saavuttaa yksimielisyys. Näin ei tässä kysymyksessä kyetty toimimaan. Silloin keskustan tehtävä on edustaa omaa kantaansa loppuun asti tässä pitkään jatkuneessa monimutkaisessa saamelaiskäräjiä ja saamelaismääritelmää koskevassa riidassa, jossa meillä on täysi oikeus näkemykseemme. Sillekin on paljon tukijoita, hän jatkoi.

SAARIKON mukaan keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväinen ennallistamisasetuksessa otettuun kantaan, jonka hallitus pääministerin välikysymysvastauksessa muotoili.

– Koska hallituksen kanta pitkän väännön jälkeen saatiin keskustan mielestä hyväksi, me olemme valmiita äänestämään huomenna vihreää eli tukemaan hallituksen luottamusta, mutta oleellistahan on se, että tämä välikysymyksessäkin muotoiltu Suomen linja on Suomen linja myös suuressa valiokunnassa, jossa tämä asia viimeistään todellisuudessa lähiviikkoina päätetään.

Saarikolta vaadittiin vielä tarkennusta, oliko pääministerin Marinin sanoin sovittu, että saamelaiskäräjälain uudistus tuodaan riitaisena valtioneuvostoon vai ei.

– Totean juuri niin kuin olen todennut pääministerillekin, että vaihtoehtoja on kolme: saavuttaa yksimielisyys, haudata tämä esitys tai sitten on toimittava niin, jos pääministeri todella katsoo parhaaksi, että tuo asian riitaisena valtioneuvostoon ja tiedostaen, että keskusta on asiasta eri mieltä. Tämä viimeksi valittu toimintalinja oli pääministerin valinta. Se on hyvin poikkeuksellinen. Se ei vastaa hallituksen normaaleja ratkaisuja ja eritoten poikkeuksellista on se, mikäli sillä lähdetään etsimään tukea oppositiosta.

Hallituksen toimintakyvystä kysyttäessä Saarikko sanoi, että hallituksen toimintakyvystä vastaa pääministeri.

– Olen juuri tässä ilmoittanut, että välikysymysvastaukseen olemme tyytyväisiä ja voimme tukea hallituksen luottamusta. Mutta on sanottava, että meillä on vaikea lista hyvin erimielisiä asioita hallituksen pöydällä. Niiden ääreen on palattava. Tämän keskustelun jatkaminen tiedotusvälineiden kautta ei palvele suomalaista demokratiaa niin, että asiat etenisivät. On tärkeää, että suomalaiset voivat tietää, että kaikesta hallituspuolueet eivät ole samaa mieltä. Mutta nyt on aika keskustella tästä pääministerin kanssa.

SAARIKKO totesi, että saamelaiskäräjälain erimielisyyydet ovat yksi laki, jossa hallituksen sisällä on ristiriitoja. On myös monia muita ristiriitaa aiheuttavia lakiesityksiä.

– Se on ollut tyypillinen tilanne vaalikauden mittaan. Tässä (saamelaiskäräjälain kohdalla) pääministeri on tiennyt, että laki on keskustalle tärkeä, mutta siinä muodossa, jossa oikeusministeri haluaa sen esitellä, me emme voi sitä tukea. Tämä on ollut hänen tiedossaan ja ratkaisu tuoda se valtioneuvostoon on tietysti puhtaasti silloin oikeusministerin ja pääministerin ratkaisu. Se on tehty tietäen, että keskusta ei tuota tue. Pääministeri on kertonut minulle tällä viikolla toimivansa näin. Tästä asiasta on keskusteltu jo aiemmin kuvaamallani tavalla (eli) mitkä ovat vaihtoehdot laissa, joka on muodostunut erimieliseksi, vaikka asiaa, saamelaisten oikeuksia ja asemaa kaikki hallituspuolueet pitävät tärkeänä.

Saarikon mukaan saamelaiskäräjälakiin tarvittaisiin sisällöllisiä uudistuksia.

– Me olemme valmiita edistämään saamelaiskäräjälakia, joka on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin pitkään kesken. Mutta edelleenkään me emme ole yksimielisiä sen sisällöstä ja siksi sopua on ollut vaikea saavuttaa. Sille näkemykselle saamelaismääritelmästä, jota keskusta edustaa, on myös paljon yhteiskunnalista tukea – hyvin paljon ja laajaa tukea. Tämä asia on ollut kolmen vaalikauden ajan ainakin riitainen. Nyt pääministeri päätti, että on oiva kohta lähteä tätä riitaa ratkomaan. Olin tästä asiasta eri mieltä.

Hallituksen viisikko ilmeisesti keskusteli ennen valtioneuvoston istuntoa saamelaiskäräjälaista. Tällöin Saarikko sanoo kertoneensa, miten hänen mielestään asioita on hyvä edistää.

– Totesin, että keskusta haluaa asiakirjat tutustuttavaksi eikä ole valmis tätä esitystä viemään läpi riitaisena tämän viikon valtioneuvoston istunnossa. Totta kai kävimme tiukkasävyisen keskustelun siitä, miten hallituksen toimintakyky on vaikeuksissa, kun olemme niin monesta asiasta erimielisiä.