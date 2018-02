Nyt ratkesi kokoomuksen ministeriruletti!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohti valtiopäivien avajaispuheessaan Euroopan unionin asioita, muun muassa paranevaa taloutta.

– Hyvät uutiset herättävät toiveita unionin sisäisestä vahvistumisesta, eurooppalaisuuden paluusta maailmankartalle. Alkanut vuosi on varmasti ratkaisevan tärkeä osoittamaan unionin tulevaisuuden suuntaa, Niinistö ennakoi.

Niinistön mukaan EU:sta ei ole tulossa liittovaltiota, mutta paikoin hiipien syvenevä integraatio voi luoda Suomelle myös visaisia pulmia.

– Viittaan yhteisvaluutta euron kehittämissuunnitelmiin ja mahdollisiin ehdotuksiin yhteisvastuun lisäämisestä.

On selvää, että euroon liittyy ongelmia. Mutta yhtä selvää on, että yhteisvaluutan perusteiden muuttaminen vaatii yksimielisyyden. Suomen on syytä olla tässäkin prosessissa hereillä ja toimijana. Periaatteelliselle keskustelulle on tilausta.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen kiinnitti Niinistön puheessa huomiota nimenomaan siihen, miten hän käsitteli Suomen EU-politiikkaa.

– Se mitä nyt tarvitaan, on presidentin tuki hallitukselle, että se voi neuvotella ja sillä on neuvotteluvaraa, kun Euroopan unionia lähdetään uudistamaan, Lipponen sanoo.

– Hallitus ylipäätään tarvitsee eduskunnan tuen sille, että se voi neuvotella mutta myös presidentin tuen, ettei heti ensimmäisessä vaiheessa vaadita sanomaan ei ja sitten taas ei, vaan tähdätään ratkaisuun ja siihen mitä presidentti korosti, että nyt Euroopan on aika panna asioita kuntoon. Sen pitää olla se tavoite ja sen mukaan pitää neuvotella, Lipponen lisää.