Nyt ratkesi: Petteri Orpolle uusi pesti

Kevan valtuutettujen kokous on valinnut eläkelaitokselle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajaksi viestintäjohtaja Diana Bergroth-Lampinen. Kevan valtuutettujen päätös oli yksimielinen.

”Suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyys ja eläketurvasta huolehtiminen ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä sitoumuksia. Keva on Suomen suurin työeläkelaitos ja sillä on Suomen suurin sijoitusvarallisuus. Kevalla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli”, Orpo sanoo tiedotteessa.

Kevan valtuutettujen puheenjohtajaksi valittiin rakennusyrittäjä Eero Reijonen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Heikki Vestman.

Valtiovarainministeriö asettaa kuntavaalien jälkeen Kevan valtuutetut Suomen Kuntaliitto ry:n, kunnallisten pääsopijajärjestöjen ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen esityksestä. Valtuutettuja on 30. Valtuutettujen kokous valitsee Kevan hallituksen, jossa on 11 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.