Nyt saatiin perustuslakivaliokunnan kanta irtisanomislakiin – laki on säädettävissä mutta kritiikki on painavaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa kiistellystä irtisanomislaista. Jatkossa työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä mainittaisiin laissa, kun on kyse henkilöperusteisesta irtisanomisesta. Käytännössä aiemminkin oikeus on huomioinut yrityksen koon irtisanomistapauksia arvioidessaan.