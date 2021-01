Nyt se on selvitetty – 29 % haluaa matkustaa hississä yksin

Muun muassa hissejä valmistava KONE on selvittänyt kyselytutkimuksen avulla suomalaisten hissien käyttöä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kyselyn perusteella suomalaisten hissikäyttäytyminen riippuu siitä, onko kyseessä kotitalon, työpaikan vai julkisen paikan kuten kauppakeskuksen hissi.

Vain 6 prosenttia vastaajista kertoi ryhtyvänsä keskusteluun muiden hissin käyttäjien kanssa kauppakeskuksen tai marketin hississä, ja 20 % kertoi tervehtivänsä muita astuessaan kauppakeskuksen hissiin.

Kotitalon hississä taas noin viidennes (21 %) ja työpaikan hississä lähes kolmasosa (29 %) ryhtyy keskusteluun muiden hissillä matkustajien kanssa. Noin 40 prosenttia tervehtii muita hississä kotitalossa tai työpaikalla.

Hississä tarkistetaan usein peilikuva, yhtiön tiedotteessa kerrotaan. Naisista 60 prosenttia ja miehistä 41 prosenttia kertoi tarkistavansa kotitalon hississä peilikuvansa. Kauppakeskuksen hississä naisista puolet (51 %) ja miehistä vajaa kolmasosa (28 %) katsahtaa peiliin.

Reilu viidennes arvioi katsovansa hississä puhelintaan, olipa kyseessä sitten kotitalon (23 %), työpaikan (22 %) tai kauppakeskuksen (22 %) hissi.

Lähes neljännes (23 %) suomalaisista pitää ikimuistoisimpana hissikokemuksenaan hissin vikaantumista kesken matkan. Ikimuistoisia ovat myös intiimit hetket hississä: eräs vastaaja kertoi kosineensa kumppaniaan hississä, ja toinen ilmoitti kuulleensa hississä uutiset vaimonsa raskaudesta.

Vajaa kolmasosa vastaajista matkustaisi hississä mieluiten yksin (29 %) – nuorista aikuisista vielä useampi (42 % 18–24-vuotiaista ja 40 % 25–34-vuotiaista vastaajista). Lisäksi vastaajista 14 prosenttia ilmoitti, ettei yleensä edes käytä hissiä, jos hississä on muitakin ihmisiä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Bilendi Finlandin verkkopaneelissa vuoden 2020 viikoilla 38 ja 39. Kyselyyn vastasi 1000 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajamäärä on painotettu kansallisesti edustavaksi otokseksi ikä-, sukupuoli- ja asuinpaikkajakauman mukaan. Aineiston virhemarginaali on noin +/-3 prosenttiyksikköä suhteessa lähtöotokseen.

Osaan kysymyksistä on vastannut vain sellaisia vastaajia, joiden kotona ja/tai työpaikalla on hissi. 33 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän kotitalossaan on hissi. Vastaajista 55 prosenttia ilmoitti olevansa työelämässä, ja heistä 52 prosentin työpaikalla on hissi.