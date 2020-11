Nyt sen sanoo myös Fox – Michigan on Bidenin

Tilanne Michiganissa oli ääntenlaskennan loppumetreille asti tiukka.

Trumpin kampanjasta on ilmoitettu, että Michigan on yksi niistä tähän saakka viidestä osavaltiosta, joiden tulokset aiotaan kyseenalaistaa. Vaalituloksia saatetaan siis käsitellä Trumpin kampanjan toimesta oikeudessa.

Myös muut isot kanavat kuten CNN ovat kertoneet Bidenin voittaneen Michiganissa.

Presidency hinges on 4 battlegrounds after Biden wins Michigan. See results, Electoral College map here:https://t.co/Hyt0LUUj9f pic.twitter.com/ejOYQrJvy3

— Fox News (@FoxNews) November 4, 2020