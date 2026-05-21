Kotimaa
21.5.2026 05:49 ・ Päivitetty: 21.5.2026 05:49
Nyt tehdään historiaa: alle 18-vuotiaiden määrä laski alle miljoonaan
Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus.
Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä.
Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, muttei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.