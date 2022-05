Nyt tehtiin historiaa: yli kolme miljoonaa suomalaista katsoi Leijonien kultakamppailua tv:stä

Suomen ja Kanadan välistä jääkiekon MM-kisojen finaaliottelua seurasi tv:n välityksellä sunnuntaina yli kolme miljoonaa suomalaista, tiedottaa MTV. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 2,35 miljoonaa. Ottelu on MTV:n mukaan vuoden katsotuin ohjelma.

Ottelu nousi myös kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi jääkiekon MM-otteluksi Suomessa. Ainoastaan vuonna 2019 Kanadaa vastaan pelattu ottelu keräsi hieman suuremman yleisön. Sen keskikatsojamäärä oli 2,4 miljoonaa.