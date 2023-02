Nyt testataan paikallisen sopimisen autuutta – vuotaako osittainen perälauta?

Teknologiateollisuuteen saatu sopimus on tuonut paljon iloa koko työmarkkinakentälle. Kyse on isoista rahoista. Heikki Sihto Demokraatti

Samalla kunta- ja hyvinvointialalla työnantaja pääsee testaamaan melkoisen rahapotin jakamista paikallisesti. Nyt nähdään, onko julkisella sektorilla työnantajalla taitoa ja tahtoa käyttää paikalliset erät niin, että niillä helpotetaan esimerkiksi hoitajapulaa ja tehostetaan toimintaa.

Teollisuusliiton mukaan se ei ole saanut ainakaan 15 vuoteen yhtä suuria palkankorotuksia kuin tällä kierroksella. Teollisuusliitto laskee, että sen saaman kaksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä seitsemän prosenttia. Kyse on isosta korotuksesta, mutta se ei kuitenkaan kata inflaation aiheuttamaa ostovoiman menetystä.

Korotus on kuitenkin jättipotti erityisesti kunta- ja hyvinvointialojen työntekijöille, joiden viime kesäkuussa tehty palkkaratkaisu sidottiin osin teollisuuden korotuksiin. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tuskaili neuvotteluiden aikana syystäkin sitä, että heidän neuvottelupöydässään on tällä kertaa tavallista useampia osapuolia.

Alustavien arvioiden mukaan teknologiateollisuuden sopimuksen kustannusvaikutus olisi kunnissa ja hyvinvointialueilla noin 600 miljoonaa euroa jo tälle vuodelle. Sen jakamisesta voi tulla vielä mutkikasta.

Työnantajat saivat sopimuksen myötä melkoisen rahapotin paikalliseen sopimiseen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen on varoitellut teknologiateollisuuden palkkaratkaisun koko yhteiskuntaa koskevista kustannusvaikutuksista. Tämä on totta, mutta toisaalta kunnissa ja hyvinvointialueilla myös työnantajat saivat sopimuksen myötä melkoisen rahapotin paikalliseen sopimiseen. Tämä on osavoitto paikallisen sopimisen laajentamista ajaneille.

Kyse on ensisijaisesti prosenteista ja myös perälaudasta. Teollisuusliitto hylkäsi ensimmäisen sovintoesityksen osin sen takia, että siinä oli liiton mielestä liian suuri paikallinen erä ja korotusprosentit eivät olisi koskeneet kaikkia sen jäseniä. Jatkoneuvotteluissa ja lopulta hyväksytyssä sovintoesityksessä paikallisesta erästä siirrettiin osa kaikkia työntekijöitä koskevaan yleiskorotukseen.

Kunta- ja hyvinvointialan sopimuksessa paikallisesti sovittavat erät ovat suuret ja niissä on kyse vain osittaisesta perälaudasta. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialan omassakin pääsopimuksessa on palkankorotuksista iso osa paikallisesti sovittavaa.

Kunta- ja hyvinvointialojen sopimus on kytketty vientiteollisuuden verrokkialojen – teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja kuljetusalan – sopimusratkaisuun niin, että jos teollisuuden kustannusvaikutukset ylittävät tälle ja ensi vuodelle jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta lisätään yleiskorotuksiin 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Ja jos työnantaja ja työntekijärjestöt eivät pääse sopuun yllä mainitusta 30 prosentin paikallisen erän jakamisesta, työnantaja voi päättää itse, kuinka ja keille puolet paikallisesta erästä maksetaan. Kyse on niin sanotusta puolittaisesta perälaudasta. Yleensä perälauta tarkoittaa koko paikallisen erän jakamista tasan kaikille työntekijöille, jos yhteisymmärrystä sen kohdentamisesta ei löydy.