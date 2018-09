NYT: Trumpin hallinto haluaa lakkauttaa siirtolaislapsia suojelevan pidätysrajoituksen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto tavoittelee oikeutta pitää laittomasti maahan pyrkineitä lapsia vankilassa rajattoman ajan, kertoo muun muassa New York Times.

Nykyisten sääntöjen mukaan rajan laittomasti ylittäneitä lapsia ei saa pitää vankilaolosuhteissa yli kahtakymmentä päivää.

Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Kirstjen Nielsen kutsuu 20 päivän sääntöä porsaanreiäksi, joka vaikeuttaa merkittävästi laittomasti maassa oleskelevien perheiden pidättämistä ja maasta karkottamista.

Jatkoa pahamaineiselle nollatoleranssipolitiikalle

Trumpin hallinto erotti touko-kesäkuussa tuhansia lapsia vanhemmistaan Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla osana nollatoleranssipolitiikkaa, jossa kaikki laittomasti rajan ylittäneet aikuiset pidätettiin. Lapsia ei voitu 20 päivän säännön vuoksi pitää vanhempiensa luona vankilassa, joten heidät erotettiin perheistään.

Perheiden hajottaminen aiheutti valtavan kohun niin kotimaassa kuin maailmallakin, ja lopulta Trump lopetti käytännön presidentin määräyksellä. Tästä kuitenkin seurasi, että lasten kanssa rajalle tulleita aikuisiakaan ei voitu pitää vankilassa odottamassa, että heidän asiansa käsiteltäisiin oikeudessa.

Nyt Trumpin hallinto suunnittelee korvaavansa vanhan säännön uusilla, jotka sen mukaan säilyttäisivät vanhan säännön hengen ja varmistaisivat, että kaikkia viranomaisten kiinni ottamia lapsia kohdellaan arvostaen, kunnioittaen ja heidän nuoresta iästään johtuvan haavoittuvaisuutensa huomioon ottaen.

Käytännössä hallinto aikoo perustaa uudenlaisia laitoksia, joissa perheillä on sen mukaan inhimilliset olot, ja pitää vanhempia lapsineen niissä niin pitkään, että heidän turvapaikkahakemuksensa on käsitelty ja heidän mahdollinen maastakarkarkotusoikeudenkäyntinsä on saatu päätökseen.

Aikaisemmatkin hallinnot ovat yrittäneet päästä eroon 20 päivän säännöstä, mutta yritykset ovat aina kaatuneet oikeudessa.

Oikeuteen päätyy lähes varmasti myös Trumpin hallinnon tuore suunnitelma. 20 päivän sääntöä alun perin laatimassa ollut ihmisoikeusjuristi kertoo valmistelevansa jo Trumpin hallinnon suunnitelman haastamista oikeudessa.

