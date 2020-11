Nyt tuli arvovaltaisen republikaanin tunnustus: Onnittelut tuleva presidentti Biden

Donald Trump voitti presidentinvaalit vuonna 2016, joten Bush kilpaili esivaalissa häntä vastaan.

– Olen rukoillut presidenttiemme puolesta koko aikuisikäni. Rukoilen myös puolestasi ja jotta menestyisit. Nyt on aika auttaa parantaa syviä haavoja. Monet luottavat sinuun, että näytät tietä eteenpäin, Jeb Bush tviittaa osoittaen viestinsä Joe Bidenille.

Donald Trump ei ole tunnustanut, että on häviämässä vaalit demokraattisen puolueen vastaehdokkaalleen. Päinvastoin hän on tviitannut voittaneensa.

Jeb Bushin tviitistä kertoi CNN.

Congratulations to President-elect Biden. I have prayed for our President most of my adult life. I will be praying for you and your success. Now is the time to heal deep wounds. Many are counting on you to lead the way.

— Jeb Bush (@JebBush) November 7, 2020