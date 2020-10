Nyt tuli komission esitys vähimmäispalkasta – työministeri Haatainen: ”Suomi on vahvan järjestäytymisen ja kattavan tes-järjestelmän maa”

Euroopan komissio antoi tänään esityksensä eurooppalaisesta vähimmäispalkasta. Kyseessä on direktiivi, jonka tarkoituksena on ohjata ja raamittaa vähimmäispalkkoja Euroopan unionissa määrittelemättä varsinaista vähimmäispalkan suuruutta.

Minimipalkkadirektiivillä pyritään puuttumaan ongelmaan siitä, että työstä saatava palkka ei läheskään aina riitä elämiseen EU-maissa. Työkomissaari Nicolas Schmit kertoo komission päätyneen pohdinnassaan siihen, että työehtosopimusneuvottelumalli vaikuttaa olevan tehokkain keino työehtojen ja palkkojen parantamiseen.

Komission tavoitteena on, että 70 prosenttia työntekijöistä saataisiin EU-maissa työehtosopimusten piiriin. Kyseessä on pidemmän aikavälin pyrkimys, eikä siitä ole tarkoitus tehdä sitovaa tavoitetta. Vähintään 70 prosentin kattavuus toteutuu noin 10 jäsenmaassa, mukaan lukien Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna julkistaman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia palkansaajista kuului Suomessa työehtosopimusten piiriin.

Työministeri Tuula Haatainen kommentoi aihetta blogikirjoituksessa tuoreeltaan keskiviikkona. Hän sanoo, että esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa työmarkkinaosapuolten roolia ja työehtosopimustoimintaa.

”Suomi on vahvan järjestäytymisen ja kattavan tes-järjestelmän maa. Meille on ensisijaisen tärkeää pitää omasta toimivasta järjestelmästämme kiinni. Suurimmassa osassa EU-jäsenmaista käytössä on lakisääteinen vähimmäispalkka, mutta komission esityksessä erikseen korostetaan, ettei esityksen tarkoituksena ole edellyttää tai vaatia jäsenmailta vähimmäispalkkalainsäädäntöä.”