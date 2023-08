Nyt tuli Orpon vastaus Marinille: ”Ei pidä paikkaansa” – kommentoi myös Tiitisen listaa

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo vakuutteli jälleen tänään puolueensa ministeriryhmän kokouksessa medialle, että nykyinen hallituspohja on ainoa, joka kykenee välttämättömiin uudistuksiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Puheessaan hän hyödynsi ennenkin käyttämäänsä ilmausta, jonka mukaan velkaantumisen aiheuttamiin ”siivoustalkoisiin” ei ollut vaalien jälkeen tungosta. Käytännössä kokoomuksesta viestitään voimakkaasti, ettei SDP ollut halukas hallitukseen.

Viime aikoina hallitus on ollut rasismikeskustelun keskiössä ja puolueiden asema on ollut tukala.

Eilen SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa Vantaalla SDP:n puheenjohtaja, entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi ymmärtää, että oppositiossa kokoomus oli pohjustanut pitkään yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Hän kutsui SDP:n ja kokoomuksen hallitusneuvottelujen aikaisia tapaamisia ”turhanpäiväisiksi”. Aitoa halua kokoomuksella ei neuvotteluihin ollut.

– Tämä oli kokoomuksen ja Petteri Orpon valinta siitä, että he haluavat päästä toteuttamaan oikeistolaista leikkauspolitiikkaa ja kuurmuuttamaan suomalaisia palkansaajia työelämäheikennyksillä, Marin luonnehti keskiviikkona medialle.

Demokraatti kysyi tänään Orpolta Porissa, jakaako hän näkemyksen, ettei kokoomuksella ollut mitään halua hallitukseen SDP:n kanssa.

– Ei pidä paikkaansa, Orpo vastaa.

– Koin sen hyvin voimakkaasti myöskin niin, että SDP ei halunnut tinkiä omasta talouslinjastaan. Se tuli hyvin selväksi. Siihen meidän linjaamme he eivät voineet tulla mukaan. Viesti (meille) taisi olla se, että on päivänselvää, että te nyt varmasti yritätte ensin perussuomalaisten kanssa löytää ratkaisua.

Oliko se näin?

– Minä halusin kaikkien kanssa keskustella, mutta kuten sanoin tänään päivällä, nimenomaan reformi- ja talouspolitiikan linjassa ero oli valtava niiden puolueiden välillä, jotka valikoituivat hallituspohjaan ja niiden välillä, jotka jäivät oppositioon, Orpo vastaa.

Hän sanoi päivällä ministeriryhmänsä kokouksen puheessaaan, ettei kokoomus ole uhrannut arvojaan talouden alttarille. Demokraatille Orpo vakuutteli myös, ettei pidä vaarana, että kokoomuksen sisälle kuitenkin syntyisi tällainen kuva tai lommo. Orpon mukaan tämä ei huolestuta häntä.

– Ei huolestuta. Kokoomus on hyvin sitoutunut hallitustyöskentelyyn. On hyvin vankka tuki sille, että hallitusohjelmaa toteutetaan. Kokoomuksessa oli ennen hallitusneuvotteluja, niiden aikana ja jälkeen vankka tuki tälle hallituspohjalle. Tässä ei ole muuttunut mikään. Kokoomus on toiminut loogisesti, ja niin kuin pääministeripuolueen kuuluu, etsinyt ratkaisuja hallituksen sisällä ja suomalaisessa yhteiskunnassa oleviin vaikeisiinkin kysymyksiin.

– Ei kokoomuksen sisällä ole mitään lommoja. Meillä on aina ollut konservatiivisempia ja liberaalimpia voimia kokoomuksessa ja se ei ole nyt kenellekään mikään uutinen.

DEMOKRAATTI tiedusteli Orpolta myös, kuohuttaako rasismikeskustelu mitenkään kokoomuksen sisällä vai ovatko kaikki tyytyväisiä linjaan, jonka mukaan mennään hallitusohjelman mukaan. Kokoomus on puolueena käynyt varsin vähän julkista itsereflektiota hallituksen edesottamuksista. Median huomio on ollut RKP:ssä ja perussuomalaisissa.

Orpo vastaa, että voimakas viesti kokoomuksen sisältä on, että hallituksen ja kokoomuksen hallituksessa pitää tehdä sellaista politiikkaa, joka laittaa pisteen rasismille.

– Me emme hyväksy sitä, kokoomus ei ole koskaan hyväksynyt ja meidän pitää hallituksessa ja sen työskentelyssä toimia tämänmukaisesti.

Perussuomalaisten jakautuessa kesällä 2017 Orpo ei pitänyt hallitusyhteistyön jatkamista tuolloin Jussi Halla-ahon johtaman puolueen kanssa mahdollisena. Syyt olivat arvoissa. Tämän vuoden alkupuolella Orpo kuitenkin viesti valmiuttaan neuvotella hallitusyhteistyöstä perussuomalaistenkin kanssa.

– Minusta perussuomalaiset on, kun katsotaan sen nykyjohdon tekemää käytännön työtä, pyrkinyt selkeästi rauhoittamaan linjaansa, hän perusteli tammikuussa Helsingin Sanomissa.

Vieläkö tämän kesän kokemuksen jälkeen jaat tämän näkemyksen?

– Jos arvioin sitä erityisesti, miten he ovat toimineet ministereinä ja hallituspuolueena, niin kyllä.

SAK on kertonut, että se on aloittanut järjestöllisen toimintavalmiuden kohottamisen. Se valmistautuu hallituksen työmarkkinauudistuksiin, joiden se kokee murentavan työntekijöiden oikeuksia. Onkin kysyttävä, millaisia terveisiä hän lähettää ay-liikkeen suuntaan ja miten yhteentörmäys syksyllä estetään.

– Terveiset on se, että vuoropuhelu yhteiskunnassa on välttämätöntä. Olen siihen vuoropuheluun, keskusteluun valmis. Pitäisi välttää konflikteja kaikin puolin. Toiseksi yhtä välttämätöntä on yhteiskunnan uudistaminen. Suomen hyvinvointi on vakavasti uhattuna, jos me emme saa uudistettua meidän taloutemme ja työmarkkinoittemme rakenteita. Nyt tarvitaan vuoropuhelua, ei lisää vastakkainasettelua.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on arvellut, että hallitus sanelee työmarkkinauudistustensa lopputuloksen ”työnantajien suosiollisella siunauksella”. Hän pelkää, että lopputuloksena on vastakkainasettelun lisääntyminen ja jännitteet työmarkkinoilla.

YKSI suomalaisen poliittisen kesäkeskustelun sivujuonteista on ollut kysymys Tiitisen listasta eli Stasi-kytkennöistä epäiltyjen suomalaisten nimilistan julkaisemisesta.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi lupautunut Alexander Stubb sanoi eilen Demokraatille, ettei näe mitään estettä julkaisulle.

Demokraatti kysyi myös pääministeri Orpon kantaa Tiitisen listan julkaisemiseen.

– Tätä asiaa täytyy pohtia, sanotaan niin. Minun mielestäni se on ihan aiheellinen keskustelu. Mutta pohtia pitää, Orpo toteaa.

SDP:n presidenttiehdokkaaksi on todennäköisesti tulossa EU-komissaari Jutta Urpilainen. Puheenjohtaja Sanna Marin on pyytänyt häntä ehdolle ja Urpilainen on luvannut harkita vakavasti.

Mediaa on kiinnostanut, voisiko Urpilainen päätyä tilanteeseen, jossa hän joutuisi presidenttiehdokkuuden takia eroamaan komissaarin paikalta. Urpilaisen mukaan tällaisessa tilanteessa komissaari jäisi palkattomalle virkavapaalle ja toinen komissaari sijaistaisi häntä. Ei siis olisi mahdollista, että Suomen nykyinen hallitus pääsisi nimeämään väliaikaisen komissaarin.

Vaikuttaa siltä, että Petteri Orpokin allekirjoittaa Urpilaisen arviot. Hän kertoo, ettei ole edes pohtinut tilannetta, eli käytännössä komissaarinimityksiä Urpilaisen tilalle. Orpo kertoo pitävänsä täysin selvänä, että Urpilainen saa järjesteltyä asiat komission päässä kuntoon.