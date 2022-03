Nyt tuli Paperiliiton kommentti: ”Jotta UPM:ään kohdistunut pitkittynyt työtaistelu voitaisiin ratkaista…”

Sovittelija Leo Suomaa on antanut sovintoesityksen metsäyhtiö UPM:n selluliiketoiminnan ja Paperiliiton välisissä työehtosopimusneuvotteluissa, kertoo UPM tiedotteessaan.

Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesitykseen 14. huhtikuuta mennessä.

- Olen toiveikas sopimuksen syntymisen suhteen ja toivon, että pääsemme käynnistämään tehtaat mahdollisimman pian, sanoo tiedotteessa UPM Pulp Suomen tuotantojohtaja Juha Kääriäinen.

Paperiliitto kommentoi tilannetta omassa tiedotteessaan. Sen mukaan Paperiliitto jatkaa neuvotteluja UPM:n muiden liiketoimintojen kanssa sovittelijan johdolla.

”Paperiliiton keskeinen tavoite on saada koko UPM:ää koskevat sopimusratkaisut valmiiksi ennen sovittelijan antaman harkinta-ajan päättymistä. Kaikkia UPM:n paperiliittolaisia työntekijöitä koskevan työehtosopimusratkaisun syntyminen on edellytys sille, että tänään annettu sovintoesitys voidaan hyväksyä. Jotta UPM:ään kohdistunut pitkittynyt työtaistelu voitaisiin ratkaista, on molempien osapuolten tultava jäljellä oleviin neuvotteluihin realistisin tavoittein ja oltava valmis nopeaan sopimusratkaisuun. ”