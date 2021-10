Nyt tuli Petteri Orpon julistus: Tällainen hallitus ei kelpaa kokoomukselle

Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kokoomus ei lähde mukaan hallitukseen, joka ryhtyy peruuttamaan ilmastotoimissa. Orpo kommentoi asiaa puoluejohtajien tentissä keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toisen suuren oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tällä viikolla vaatinut, että tavoite Suomen hiilineutraaliudesta on siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

- Sanoisin, että aika yllättävä ja pikainen vastaus, Purra kommentoi tentissä Orpon vastausta.

Purran mukaan kyse ei ole siitä, että Suomen pitäisi lopettaa ilmastotoimet. Sen sijaan kyse on Purran mukaan siitä, riittäisikö Suomelle keskeisten kilpailijamaiden taso.

Orpo puolestaan kommentoi, ettei tavoitteissa voi peruuttaa yhtään.

- Sitä polkua pitää fiksusti mennä eteenpäin, mutta itse tavoitteessa ei minusta voi tinkiä, Orpo sanoi.

Purra sanoi perussuomalaisten verkkolehdelle Suomen Uutisille tiistaina, että asetetut kunnianhimoiset tavoitteet Suomen hiilineutraaliuden osalta ovat mahdottomia.

- Ne nostavat energian hinnat, erityisesti sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hinnat, korkeammalle kuin kansalaisten ja teollisuuden maksukyky sallivat, Purra perusteli Suomen Uutisille.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä maalia ei kannata ryhtyä siirtämään. Saarikon mukaan pidempi siirtymäaika olisi ”lähtökohtaisesti pois Suomen kansantaloudelta”.

- Se tarkoittaa ikään kuin jatkoa sille sitoumukselle, että rahoitamme energiaratkaisuillamme sheikkejä, sen sijaan että työllistäisimme suomalaisia, tekisimme uusiutuvan energian ratkaisuja ja varmistaisimme huoltovarmuutta myös esimerkiksi energiakriisin tullen. Ei mitään järkeä, Saarikko sanoi keskiviikon tentissä.

Puoluejohtajien tentti pidettiin Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n järjestämän Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä Helsingissä. Aalto EE on Aalto-yliopiston omistama yritys, joka tarjoaa liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluja.