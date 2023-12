Nyt tuli Petteri Orpon reaktio SAK:lle: Ei

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tänään, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista. Johannes Ijäs Demokraatti

– Meidän on voitava keskustella ja sopia myös muista kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista asioista. Jos hallitus toivoo työmarkkinaosapuolten pääsevän keskusteluista varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen työmarkkinamallista, on myös neuvoteltava ja löydettävä paikallisesta sopimisesta ja työrauhasta työntekijöidenkin tarpeet huomioiva ratkaisu, Eloranta sanoo tiedotteessa.

SAK:n mukaan neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvaheikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista.

Mikäli hallitus ei avaa tietä aitoihin neuvotteluihin, SAK:n mukaan sen jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään SAK:n vaadetta toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan SAK:n ilmoittamat mahdolliset toimet ovat kohtuuttoman kovia ottaen huomioon Suomen taloudellinen tilanne ja millaisia uudistuksia hallitus on tekemässä.

– En siksi oikein ymmärrä enkä hyväksy sitä, että nämä toimet ovat näin kovia.

Orpon mukaan hallituksen uudistukset ovat välttämättömiä ja niitä viedään eteenpäin, jotta Suomessa olisi työpaikkoja. Hallitus sanoo tavoittelevansa toimillaan 100 000 uutta työpaikkaa ja pyrkivänsä vahvistamaan julkista taloutta puolellatoista miljardilla.

– Nämä eivät mielestäni heikennä palkansaajan, työntekijän asemaa.

ORPO sanoo, että hallituksella on ”kaikista hallituksen uudistuksista työryhmät”, joissa työmarkkinaosapuolet ovat mukana asiantuntijoina.

– Niissä on mahdollisuus tuoda näitä omia näkökulmia.

Orpo pitäisi erikoisena, jos SAK jäisi pois työmarkkinamallineuvotteluista, vaikka työministeri Arto Satonen (kok.) on nimenomaisesti asettanut työryhmän.

SAK vastustaa työelämäheikennysten lisäksi sosiaaliturvaleikkauksia. Orpo painottaa, että sosiaaliturvaan liittyvät toimet ovat hallitusohjelman mukaisia ja Suomessa on vaalitulokseen perustuva enemmistöhallitus.

Orpo vaatii työmarkkinajärjestöiltä keinoja, joilla suomalaisille saadaan työpaikkoja ja kasvua.

– Niitä kuuluu vähän tai jos ei ollenkaan. Me olemme valmiita keskustelemaan jokaisesta toimenpiteestä, jolla työpaikkoja saadaan.

Orpo on kuitenkin ehdoton sille, että hallitus ei aio laajentaa työmarkkinamallineuvotteluita, kuten SAK vaatii.

– Me emme vie näitä asioita yhteen pöytään. Uudistukset menevät jokainen omassa lainsäädännössään, omassa työryhmässään, omassa valmistelussaan. Se on se linja, jonka me olemme valinneet. Jokaisen niiden osalta me olemme valmiita käymään keskusteluja. Mutta se, että tulisi tällainen yhteinen iso pöytä, jossa olisi kaikki hallituksen uudistukset, ei ole mahdollista.

Eli vastauksenne on ei, media kysyi Orpolta.

– Me emme kokoa näitä asioita samaan pöytään, hän vahvisti.

Orpon mukaan hallituksen kädenojennus voisi olla se, että jokaisen yksittäisen uudistuksen kohdalla voitaisiin hakea neuvottelutuloksia ja tarkennuksia.

– Mutta me olemme hallitusohjelmassa määritelleet ne uudistukset ja niiden tavoitteet. Niistä me pidämme kiinni.