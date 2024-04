Nyt tuli SAK:n uusi lakkopäätös – tätä on luvassa

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ja sen ammattiliitot jatkavat poliittisia lakkoja. Päätöksiä uusista lakoista ei kuitenkaan tehty. Aiemmin ilmoitetut lakot siis toteutuvat, mutta ensi viikolla lakot päättyvät ainakin toistaiseksi. Rane Aunimo Demokraatti

Järjestön hallitus oli aiemmin tänään koolla, missä asiasta päätettiin. Ratkaisusta kerrottiin tiedotustilaisuudessa puoliltapäivin.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että maan hallituksella on nyt näytön paikka, koska se on sanonut, että neuvotteluja ei käydä lakkojen ollessa päällä. Ensi viikolla niitä ei enää ole.

– Haluamme, että työntekijöillä on tulevaisuudessakin todelliset mahdollisuudet puolustautua ja ajaa omia etujaan. Olemme siksi vaatineet kohtuullisuutta lakko-oikeuden rajaamisessa ja järkeä paikallisen sopimisen laajentamiseen. Hallitusohjelmassa on yksipuolisesti työnantajien toiveita. Nyt on tilaisuus etsiä tasapainoa. Pallo on pääministerillä.

Elorannan mukaan uusia signaaleja ei hallitukselta ole tähän mennessä tullut. Työministeri Arto Satonen (kok.) kirjoitti kuitenkin pian SAK:n tiedotustilaisuuden jälkeen viestipalvelu X:ssä asiaan liittyen.

– Kuten aiemmin on todettu, että kun lakot eivät ole päällä, niin on mahdollista keskustella sidosryhmille tärkeistä yksityiskohdista ja etsiä ratkaisua.

Myös vientiliitot ottivat uutisen vastaan hyvillään.

– Tämä on tervetullut uutinen. Lakot ovat heikentäneet paitsi Suomen myös yhä useamman tavallisen suomalaisen taloudellista tilannetta. Uusi tilanne antaa mahdollisuuksia ryhtyä täyttämään syntynyttä kansantalouden kuoppaa, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki tiedotteessa.

PÄÄOSIN SAK:n ja sen liittojen lakot ovat jatkuneet nyt yhtäjaksoisesti neljättä viikkoa.

Maanantaina 11.3. alkaneilla lakoilla ammattiliitot ovat vastustaneet hallituksen lukuisia työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia. SAK:sta lakossa on ollut yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.

SAK:n hallitus aikoo kokoontua seuraavan kerran kehysriihen jälkeen 18.4.

– Teemme sitten silloin tarvittavia johtopäätöksiä ja mahdollisia päätöksiä jatkotoimista.

Eloranta teki tänään selväksi myös sen, että se odottaa pääministeri Petteri Orpolta (kok.) selkeää viestiä siitä, ettei lakkolakeja tuoda aikaistetusti voimaan jo vapuksi. Lakien on alun perin ilmoitettu tulevan voimaan heinäkuussa.

– Se on ensisijaisesti luottamuksen osoitus, Eloranta sanoo ja muistuttaa vapun symbolisestakin merkityksestä palkansaajille.

Eloranta ei lähtenyt Demokraatin kysymyksestä kuitenkaan spekuloimaan, mitä SAK siinä tapauksessa tekisi, jos lakeja ajettaisiin voimaan etuajassa.

– Meillä on 18.4 seuraava ylimääräinen hallitus ja silloin me keskustellaan mahdollisista johtopäätöksistä.